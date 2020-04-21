Собираться в «Домодедово» нет необходимости – замглавы МИД

Собираться в «Домодедово» нет необходимости, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

Вчера в московском аэропорту «Домодедово» произошел инцидент с участием граждан Армении. Граждане, находившиеся в аэропорту с надеждой на организацию рейса на родину, отказались покинуть здание аэропорта.

«Прежде всего, я призываю всех наших соотечественников, а также находящихся в России наших соотечественников, граждан Республики Армения соблюдать все правила, предъявляемые правительствами стран. Если налагаются ограничения, что более двух человек собираться не должны, то не должны, если предписывается надевать маски, значит нужно надевать маски. Наше посольство в России создало механизм, в результате которого наши граждане имеют место временного проживания, пока не будет осуществлен рейс, который доставит их обратно в Армению. Собираться в «Домодедово» нет необходимости», - сказал он.

19-го и 20 апреля двумя чартерными рейсами Краснодар-Ереван и Ростов-на-Дону-Ереван в Армению прибыли 200 граждан Армении. Они в течение 14 дней будут находиться на обязательном карантине.

Адонц заверил, что все до последнего граждане Армении, выразившие желание вернуться на родину, получат такую возможность.

В период действующего чрезвычайного положения, начиная с 14 марта, в Армению вернулись около 22 тысяч граждан РА. На данный момент из находящихся за рубежом граждан Армении 1283 человека обратились с просьбой о возвращении в Армению.