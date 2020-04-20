Представители бывшей власти, западники, духовные лица - премьер-министр представил круг «разочарованных»

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, в рамках отмеченного им «большого разочарования» в Армении, прежде всего, находятся представители бывшей власти. Об этом Пашинян сказал сегодня во время прямой трансляции в Facebook. Вчера Пашинян отметил, что в стране есть «большое разочарование».

«Следующая группа, у которой есть очень конкретная причина для разочарования - это люди, вовлеченные в инфраструктуры прежней власти», - сказал он, пояснив, что среди них может отметить некоторых экспертов,активных пользователей Facebook, которые занимались пиаром предыдущих властей.

По его словам, «разочарованы» западники, русофилы, политические силы, находившиеся во власти и близко стоявшие к власти молодые люди, бывшая олигархия, лишившиеся надежного источника финансирования СМИ, духовенство, некоторые диаспоральные структуры, а также участвовавшие в революции люди с определенными материальными ожиданиями.

«Западники должны были разочароваться, потому что прозападные силы не пришли к власти в Армении. Русофилы должны были разочароваться, потому что представители власти не поделились с ними своей властью. Должна была разочароваться олигархия или бывшая олигархия, лишенная многих привилегий. Разочаровались средства массовой информации, которые лишились надежных источников финансирования», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что существует большая группа СМИ, которые продолжают финансироваться бывшими властями, причина их разочарования заключается в том, что они понимают, что эта ситуация не продлиться долго, поскольку деньги у бывших властей закончатся.

«В Армении становится все очевиднее, что в вопросе укоренения ценностей и идей духовной жизни есть большие пробелы и проблемы, что вызывает серьезное разочарование среди духовенства», - заметил премьер.