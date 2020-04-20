Депутаты фракции «Мой шаг» предлагают убрать в столице 80 процентов «красных линий»

«Красные линии» автопарковок должны остаться только в ереванских общинах Кентрон и Арабкир. Депутаты правящей фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян и Сипан Пашинян выступили с законодательной инициативой, в которой предлагают убрать платные парковочные места, расположенные в 10 административных районах столицы, оставив их только в центре города.

Согласно предложенным изменениям, административный акт будет составляться на основании не фотографии, а видеозаписи длительностью не менее 15 минут.

«Администрирование может осуществляться исключительно при наличии видео. Как и в случае с видеозаписывающими и фотографирующими спидометрами, когда, например, мы получаем видео длительностью не менее одной минуты, так и в этом случае будет видео длительностью не менее 15 минут», - сказал Сисак Габриелян․

В случае повреждения или кражи автомобилей, припаркованных в зоне «красных линий», городская компания, занимающаяся обслуживанием парковочных мест, в обязательном порядке будет предоставлять видео полиции. «Наш подход заключается в следующем: там, где будут «красные линии», наличие видеокамер будет обязательным, что предполагает, что наличие видеозаписи будет однозначно обязательным», - отметил Габриелян.

Проектом предусматривается также создание мобильного приложения, с помощью которого граждане будут информироваться о бесплатных парковочных местах. Парковка автомобилей с закрытыми номерными знаками или без оных на «красных линиях» будет запрещена, они будут перемещаться на специальную территорию.

«Мы предоставляем Совету старейшин полномочия найти здесь решение по своему усмотрению. Это может быть, например, выделение отдельных участков автомобилям, предназначенным для продажи и аренды, и, естественно, предусмотреть для них отдельные тарифы. То есть, если мы ставим свою машину не для продажи или сдачи в аренду, я говорю условно, для нас почасовая плата должна составлять 100 драмов, в отличие от вышеуказанных случаев, поскольку они также занимаются экономической деятельностью…», - сказал Сисак Габриелян․

Он также отметил, что законодательные изменения не предусматривают изменения тарифов в административных районах Кентрон и Арабкир.

Председатель общественной организации «Друг водителя» Тигран Кеян отмечает, что помимо предложений депутатов правящей фракции следует заменить годовые, месячные и недельные платы за парковку на почасовую плату.

Он убежден, что в этом случае снизится загруженность парковок в том же районе Кентрон, такой опыт есть в разных странах мира. «Для чего это сделано, чтобы ты не приезжал и не оставлял свою машину в другом месте, а сам ездил на велосипеде, а затем приходил, садился в машину и уезжал. То есть, ты приехал куда-то, поставил машину на час или два, сделал свою работу, а затем быстро сел в машину и уехал, чтобы другой человек тоже мог приехать и поставить машину в этом месте», - пояснил он.

Однако, по словам Кеяна, приоритетом является создание дополнительных парковочных мест. «Поменяйте школьные часы с институтскими часами. Ряд государственных компаний должны быть перемещены из центра на окраины города. Например, префектура района Кентрон не предоставляет парковочные места гражданам. Парковка, которая заблокирована, предназначена только для их сотрудников», - сказал он.

По словам члена фракции «Мой шаг» Сисака Габриеляна, законопроект об отмене около 80 процентов «красных линий», по всей вероятности, будет введен в обращение на этой неделе и может быть принят уже осенью.