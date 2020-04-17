По данным посольства РА в РФ, на данный момент в московском аэропорту «Домодедово» находятся 135 граждан Армении

Россия с 30 апреля закрыла свои границы, включая воздушные.

Тысячи граждан Армении в эти дни в соцсетях изъявляют желание вернуться в Армению. В апреле армянской стороне удалось организовать три специальных рейса и перевезти в Армению около 660 человек.

Однако желающих вернуться в Армению гораздо больше, и в эти дни в московском аэропорту «Домодедово» возникла проблемная ситуация. Там собрались несколько десятков армян, некоторые из них там даже ночуют.

Между тем, в российской столице, в том числе в аэропортах, действуют строгие карантинные ограничения, и нахождение там граждан Армении является крайне проблематичным, не исключено, что в ситуацию вмешаются правоохранительные органы.

По данным посольства Армении в России, в аэропорту «Домодедово» на данный момент находится 135 граждан Армении. Посол Вардан Тоганян на странице посольства в Facebook подчеркнул, что граждане отказались следовать многочисленным призывам посольства и принять предложение переехать в гостевые дома. Они также отказались от еды, предложенной посольством.

Собравшиеся в «Домодедово» граждане Армении обращаются к властям Армении с просьбой помочь им вернуться на родину.

«Мы согласны даже добраться на неделю раньше, остаться в нашем аэропорту на неделю или 10 дней, чем оставаться здесь», - сказал Радио Азатутюн один из них.

А другой гражданин добавил: «Уважаемое правительство, уважаемое Национальное собрание, господин Никол Пашинян, я направляю свое послание вам. Уважаемый Никол Пашинян, мы находимся в аэропорту «Домодедово», в более опасной ситуации, в зоне риска. Мы как граждане Республики Армения просим о помощи Вас и всех, а также наших благотворителей».

Занимающийся проблемами этих людей сопредседатель Союза армян России Давид Тоноян сказал Радио Азатутюн: «Граждане продолжают ехать в аэропорт, продолжают там ночевать и продолжают отказываться от предоставленных посольством гостиниц. Мы неоднократно объясняли, что это очень опасно, прежде всего для их здоровья, в условиях эпидемии подобные скопления недопустимы и могут привести к очень серьезным последствиям».

Сегодня стало известно, что в ближайшее время возможна организация еще еще одного рейса по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Ереван. Однако не все граждане Армении смогут вернуться на родину этим рейсом.

За последние 24 часа в России было подтверждено 4069 новых случаев заражения коронавирусом, накануне это число составило 3448. Общее число погибших достигло 273.

По предварительным данным, в Москве от коронавируса скончались трое армян.

По словам, пресс-секретаря Информационного центра по коронавирусу Александра Мясникова, общее число выявленных случаев на сегодня в России достигло 32 007.

Эпицентром распространения вируса является Москва и Московская область. Городские власти говорят, что, несмотря на быстрые темпы распространения инфекции в последние дни, пик эпидемии еще впереди.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, пик ожидается в ближайшие 2-3 недели.

Российская столица закрыта, все дороги в Москву закрыты, частными автомобилями и общественным транспортом разрешено пользоваться только при наличии специальных пропусков.

Примеру Москвы собирается последовать и Санкт-Петербург.