Решением коменданта община Норашен закрыта на карантин

Решением коменданта община Норашен Араратской области закрыта на карантин. На въезде в село стоят полицейские патрули, въезд и выезд разрешен только в случае крайней необходимости, например, с целью поездки в больницу.

«Община закрыта с 23:59 15 апреля до 23:59 18 апреля», - сказал заместитель начальника отдела полиции Арарата Алик Казарян.

Он сообщил, что жители Норашена были заранее проинформированы о введении ограничений.

«Заранее было сообщено, автомобиль Дорожной полиции разъезжал по улицам и информировал людей через громкоговоритель, чтобы они были в курсе», - отметил замглавы Араратского отдела полиции.

Почему Норашен закрыт на карантине? Из-за одних похорон. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«В семье одного из находящихся в изоляции граждан, к сожалению, произошло несчастье, и на основании заявления этот гражданин был сопровожден на церемонию похорон, конечно, он был заранее предупрежден, что необходимо соблюдать дистанцию и определенные правила», - сказал премьер.

По словам жителей Норашена, семья прибыла из России и была сразу же изолирована, покойный был отцом семейства.

«Ситуация была очень тревожной, и, несмотря на просьбы и призывы, они не соблюдали условия и обнимались с родственниками, как обычно. И два дня спустя у находящегося в изоляции гражданина тест оказался положительным, то есть, был подтвержден случай заражения коронавирусом», - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр призвал граждан не терять бдительность, впереди день памяти и майские праздники. По словам Пашиняна, на этом этапе нужно быть не эмоциональными, а дисциплинированными.

«Я не думаю, что если в результате нашего эмоционального поведения в этот день сотни людей умрут, души наших жертв геноцида будут спокойнее», - сказал глава правительства.

Радио Азатутюн не разрешили проводить видеосъемку в селе Норашен, но и издалека было видно, что люди не собираются отказываться от привычной суеты.

«Мы столько пережили, пережили голодные, темные годы, что такое карантин, чтобы его не пережить?» - сказал один из жителей села.

Корреспондент Радио Азатутюн попытался выяснить у главы общины Артака Арутюняна, какие противоэпидемические меры принимаются в селе и выявлен ли круг участников похорон, но он разозлился уже после первого вопроса о том, участвовал ли он в похоронах.

«Извините, я, следуя всем правилам, стараюсь с моими односельчанами... все нормально, я с ними, я в своем селе», - сказал Арутюнян.

Кстати, покойный был предан земле в соответствии с церковным обрядом. Мы узнали от священника церкви Сурб Аствацацин в Верин-Арташате, что священник, который совершал обряд погребения, сам живет в Норашене, он самоизолировался и чувствует себя хорошо.