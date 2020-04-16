Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Решением коменданта община Норашен закрыта на карантин

Решением коменданта община Норашен Араратской области закрыта на карантин. На въезде в село стоят полицейские патрули, въезд и выезд разрешен только в случае крайней необходимости, например, с целью поездки в больницу.

«Община закрыта с 23:59 15 апреля до 23:59 18 апреля», - сказал заместитель начальника отдела полиции Арарата Алик Казарян.

Он сообщил, что жители Норашена были заранее проинформированы о введении ограничений.

«Заранее было сообщено, автомобиль Дорожной полиции разъезжал по улицам и информировал людей через громкоговоритель, чтобы они были в курсе», - отметил замглавы Араратского отдела полиции.

Почему Норашен закрыт на карантине? Из-за одних похорон. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«В семье одного из находящихся в изоляции граждан, к сожалению, произошло несчастье, и на основании заявления этот гражданин был сопровожден на церемонию похорон, конечно, он был заранее предупрежден, что необходимо соблюдать дистанцию и определенные правила», - сказал премьер.

По словам жителей Норашена, семья прибыла из России и была сразу же изолирована, покойный был отцом семейства.

«Ситуация была очень тревожной, и, несмотря на просьбы и призывы, они не соблюдали условия и обнимались с родственниками, как обычно. И два дня спустя у находящегося в изоляции гражданина тест оказался положительным, то есть, был подтвержден случай заражения коронавирусом», - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр призвал граждан не терять бдительность, впереди день памяти и майские праздники. По словам Пашиняна, на этом этапе нужно быть не эмоциональными, а дисциплинированными.

«Я не думаю, что если в результате нашего эмоционального поведения в этот день сотни людей умрут, души наших жертв геноцида будут спокойнее», - сказал глава правительства.

Радио Азатутюн не разрешили проводить видеосъемку в селе Норашен, но и издалека было видно, что люди не собираются отказываться от привычной суеты.

«Мы столько пережили, пережили голодные, темные годы, что такое карантин, чтобы его не пережить?» - сказал один из жителей села.

Корреспондент Радио Азатутюн попытался выяснить у главы общины Артака Арутюняна, какие противоэпидемические меры принимаются в селе и выявлен ли круг участников похорон, но он разозлился уже после первого вопроса о том, участвовал ли он в похоронах.

«Извините, я, следуя всем правилам, стараюсь с моими односельчанами... все нормально, я с ними, я в своем селе», - сказал Арутюнян.

Кстати, покойный был предан земле в соответствии с церковным обрядом. Мы узнали от священника церкви Сурб Аствацацин в Верин-Арташате, что священник, который совершал обряд погребения, сам живет в Норашене, он самоизолировался и чувствует себя хорошо.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG