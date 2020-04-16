Около 85 тысяч семей получат помощь в размере 50% от пособия

Правительство Армении сегодня утвердило уже 13-е мероприятие государственной поддержки. Бенефициарами мероприятия являются семьи, имеющие право на получение семейного или социального пособий в апреле 2020 года. Речь идет примерно о 85 тысячах семей. Семьям-получателям пособий будет выделена помощь в размере 50% от пособия.

Как сообщила министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, 70% этой суммы будут выданы в виде выплаты наличными вместе с пособием за апрель, 30% будут перечислены в качестве платежа за потребленную абонентом электроэнергию. «Выделенная дополнительная единовременная помощь составляет 1,2 млрд драмов (около 2,5 млн долларов)», - сказала Батоян.

Премьер-министр Никол Пашинян заметил, что семьи, получающие пособие, не были включены в предыдущие программы. Он также коснулся критики о том, что государство не оказывает помощь незарегистрированным гражданам, которые работают за ежедневную плату. «Наша презумпция состоит в том, что работающие за ежедневную плату могут входить в одну из этих пяти категорий, а в некоторых случаях даже в две», - сказал он.

Правительство также расширяет круг бенефициаров ранее принятых 3-й, 8-й и 9-й программ помощи. Министр экономики Тигран Хачатрян сообщил, что в 3-й программе будут изменены условия предоставления кредитов малым и средним предприятиям.

Кредит получат также граждане, не до конца выполнившие налоговые обязательства, но с некоторыми исключениями. «Если, тем не менее, кто-то за последние 12 месяцев был подвергнут административному производству в связи с взысканиями, но по состоянию на 31 декабря 2019 года не имел невыполненных налоговых обязательств перед государством, он также считается бенефициаром при условии, что, по сравнению с более добросовестными налогоплательщиками, он должен будет заплатить один процент комиссии», - сказал министр.

В рамках 8-го мероприятия помощь будет предоставлена также сотрудникам сферы общественного транспорта, частных дошкольных учреждений, тренажерных залов и развлекательных заведений.

«Мы также расширяем сферу охвата 9-го мероприятия, в котором устанавливаем, что семья может быть бенефициаром мероприятия также в том случае, когда родитель, имеющий зарегистрированную работу, по состоянию на 12 марта 2020 года находился в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», - сказала Заруи Батоян․

Министр труда и социальных вопросов сообщила, что в рамках 8-й программы суммы перечислены уже 44 тысячам граждан, а в рамках 9-й программы - 20 тысячам детей.

Премьер-министр Никол Пашинян также подчеркнул важность повышения осведомленности о программах поддержки. Он сказал, что получил много писем от граждан в Facebook, и многие люди не знают, что являются бенефициарами той или иной программы. «У нас есть все возможности подробно проинформировать каждого человека о том, как на нем может отразиться решение правительства», - сказал премьер.

«Есть граждане, которым нужна очень ясная информация. Например, что такое НОУ (номерной знак общественных услуг), социальная карта и прочее. Я представила эту информацию как можно проще и доступнее», - сказала Заруи Батоян.

«Видите, - вмешался премьер-министр, - это означает, что наша информационная система не работает. Если этот НОУ имеет принципиальное значение в том, сможет ли человек правильно заполнить заявку или нет, то мы ․․․ например, извините, но я не знаю, что такое НОУ, скажите мне, что такое НОУ».

Премьер-министр заявил, что существует проблема своевременного и эффективного предоставления помощи, предусмотренной принимаемыми правительством мероприятиями поддержки. Этот вопрос возмутил премьер-министра, и он поручил сконцентрировать все силы исполнительной власти для решения проблемы. «Господин Григорян, я вновь повторяю, ежедневно каждые два часа вы лично проверяйте, как работает система, что делается для выполнения этих инструкций. Мы не принимаем решение о помощи, чтобы сказать в прямом эфире, что приняли его и помогли людям. Это для того, чтобы эта помощь доходила до людей как можно быстрее», - сказал глава правительства.

Затем Пашинян еще раз объяснил гражданам, что такое НОУ и НН. «Дорогие соотечественники, написавшие мне письма на эту тему. Значит так, номерной знак общественных услуг – это номер социальной карты, а не что-то сложное. НН – это номерной знак налогоплательщика, по которому мы идентифицируем налогоплательщика», - сказал он.