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Карабах

Серж Саргсян участвует в заседании парламентской комиссии по «апрельской» войне

Бывший президент Армении Серж Саргсян, 16 апреля 2020 г.

Бывший президент Армении Серж Саргсян сегодня прибыл в Национальное собрание для участия в заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств войны в Карабахе в апреле 2016 года.

Саргсян не стал отвечать на вопросы журналистов, собравшихся у входа в здание парламента. Он пообещал, что после окончания чрезвычайного положения созовет пресс-конференцию с участием представителей всех СМИ и ответит на их вопросы относительно «апрельской» войны.

Он также сообщил, что его офис сегодня выступит с официальным заявлением.

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