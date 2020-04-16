Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 48, выздоровевших на 61, скончался еще один пациент

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 48, составив 1159. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечается в сообщении, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 18 пациентов с этим диагнозом.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 61 и сейчас составляет 358.

Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 783, а из проведенных тестов на коронавирус 9632 дали отрицательный результат.

Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшийся пациент – 73-летний мужчина, у которого вследствие коронавирусной инфекции развилась двусторонняя пневмония. «Мужчина также страдал сопутствующим хроническим заболеванием - ишемической болезнью сердца, имел высокое артериальное давление. В ходе его лечения произошло обострение хронических заболеваний – нарушение ритма сердца в персистентной форме, ишемический инсульт головного мозга», - Алина Никогосян написала на своей странице в Facebook.