С 20 апреля будет разрешено функционирование некоторых видов учреждений

Правительство с 20 апреля разрешит функционирование некоторых видов учреждений при условии соблюдения здравоохранительных правил.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в парламенте сделал такое заявление, отвечая на вопрос руководителя фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о том, не могут ли также возобновить свою работу текстильные фабрики.

«Сфера должна быть открыта с 20 апреля. Вообще, наша стратегия – это стратегия открытия всех возможных сфер. Но мы должны понимать, что после коронавируса жизнь в производственных цехах, кафе, ресторанах, школах и университетах не будет прежней. Должны быть определенные новые правила. Теперь мы надеемся на погоду․ Особенность климата в Армении состоит в том, что жара наступит очень быстро, мы получим коридор. Но вполне возможно, что этот коридор будет длиться до сентября, октября, а с октября мы все начнем с нуля. Мы должны быть уже более подготовленными ко второй и третьей волне эпидемии, и поэтому мы должны учиться бороться с коронавирусом, и при этом выходить из дома, работать, учиться и так далее», - сказал Никол Пашинян.

Вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян сообщил, что после внедрения системы локализации лиц, контактировавших с инфицированными лицами, уже выявлено более трех тысяч человек. «Что касается того, должны ли эти люди проходить тестирование или нет, то лицам, которые имели с инфицированным первичный контакт, показана самоизоляция или в некоторых случаях также изоляция. И их тестирование будет зависеть от того, появятся у них симптомы в течение 14 дней, или нет. Как вы знаете, мы также увеличили объемы тестирования, мы уже можем проводить до 800 тестов в день», - сказал он.

Обращаясь к теме премий, Никол Пашинян сказал, что пообещал повысить зарплаты чиновникам еще с трибуны революции. «Заработная плата государственных служащих и сотрудников полиции будет увеличена, чтобы им не приходилось по выходным заливать бетон у кого-то во дворах», - заявил он.

«И сейчас, когда я вижу, что идет дискуссия о том, почему были увеличены зарплаты работникам государственной системы, извините, это недопустимо. Я обещал, народ подтвердил обещание, и мы повысили зарплаты. Это легитимное право народа, он может в любой момент совершить новую революцию, выгнать нас отсюда, привести чиновников старых добрых времен, которые получали низкие зарплаты и обжирали государственную систему. Это легитимное право народа. Те, кто входит в долю в бизнесе, для кого каждый рабочий день - это определенная сумма денег, сколько денег поступило в их карманы, карманы их братьев, тестей, тёщ и остальных родственников. Пусть скажут: этих уберите и верните Гагика Хачатряна и Сержа Саргсяна», - сказал Пашинян.

Комментируя вчерашние президентские выборы в Нагорном Карабахе, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян сказал, что они также свидетельствуют о том, что у Армении нет мандата представлять народ Карабаха. «Выборы в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] в контексте прав человека были реализацией права народа Арцаха на управление общественной жизнью. Посредством выборов народ Арцаха выдал вновь избранным властям свой мандат на то, чтобы они продолжили обеспечивать безопасность народа Арцаха и представлять народ Арцаха в мирном процессе. С точки зрения международной реакции первостепенное значение для нас имеют те заявления, которые сделали органы, имеющие отношение к мирному процессу. Прежде всего, я имею в виду сопредседателей Минской группы ОБСЕ и страны-сопредседатели. Тот акцент, который был сделан, подчеркивает роль живущих в Арцахе людей в определении своего будущего и необходимость организации общественной жизни со стороны властей Арцаха», - сказал Мнацаканян.