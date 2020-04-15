Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 44, выздоровевших на 32, скончался еще один пациент

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 44, составив 1111. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечается в сообщении, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 17 пациентов с этим диагнозом.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 32 и сейчас составляет 297.

Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 797, а из проведенных тестов на коронавирус 9095 дали отрицательный результат.

Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшийся пациент – 66-летний мужчина, у которого вследствие коронавирусной инфекции развилась тяжелая двусторонняя пневмония. «Мужчина страдал сопутствующим хроническим заболеванием - ишемической болезнью сердца, которое вызвало тромбоэмболию верхних мезентериальных артерий. Была проведена ампутация нижних конечностей. К сожалению, жизнь пациента спасти не удалось», - Алина Никогосян написала на своей странице в Facebook.