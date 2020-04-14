Арсен Торосян: Нет никаких гарантий, что осенью не произойдет повторной вспышки эпидемии

Очень важно, чтобы у нас в долгосрочной хронологии было большее число выздоровевших, чем число новых случаев заражения, длительностью в две недели, в один месяц, только в этом случае мы сможем говорить о затухании вспышки, а если этого не произойдет, то можно будет говорить о противоположном. Об этом сегодня в эфире Азатутюн ТВ, отвечая на вопросы пользователей Facebook, сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Если мы ретроспективно оглянемся назад, то есть, сколько дней назад у нас было большое число подтвержденных случаев, то увидим, что число выздоровевших постепенно должно увеличиваться, потому что были дни, когда у нас было от 50 до 95 новых случаев. И то же самое теперь должно быть в случае с выздоровевшими, конечно, не в прямой связи, потому что зачастую мы оказываемся свидетелями того, что на 14-й день, когда снова проводится тест, он оказывается снова положительным, то есть показывает наличие вируса», - сказал министр.

Он отметил, что поскольку говорится о том, что вирус довольно долго остается в организме человека, поэтому только в случае подтверждения его отсутствия пациенты выписываются из больницы.

На вопрос одного из пользователей, могут ли выздоровевшие и выписанные пациенты вновь инфицироваться вирусом, министр ответил: «За этот короткий период, мы находимся на четвертом месяце эпидемии, были случаи (в целом), когда у выписанных пациентов вновь подтверждалось наличие вируса, однако это очень эпизодические случаи, и есть сомнение в том, было ли правильно проведено исследование в момент выписки, или через какое-то время произошло повторное инфицирование. Ответа на этот вопрос пока нет, граждане выписываются только в том случае, если два дня подряд ответы их тестов оказываются отрицательными».

На другой вопрос, остаются ли какие-либо последствия после выздоровления от этой болезни, Арсен Торосян ответил, что этот, а также ряд других вопросов, связанных с коронавирусом, все еще находятся в стадии изучения, однако армянский опыт за этот период позволяет сказать, что граждане выписываются без каких-либо серьезных проблем со здоровьем, «практически здоровыми».

Что касается возможности прохождения теста при отсутствии симптомов, для собственного успокоения, то Арсен Торосян подчеркнул, что в данный момент это невозможно, добавив: «В данный момент нет, потому что в любом случае тест проводится по показаниям. И это неслучайно, это длительный и сложный процесс, который должен проводиться по показаниям. Но у нас есть предварительная информация о том, что некоторые лаборатории возможно начнут проводить это исследование платно. Речь идет о полимеразной цепной реакции (ПЦР), не об экспресс-тестах, когда в тканях организма мы выявляем РНК вируса, возможно, что такие платные исследования будут внедрены в Армении, и они будут проводиться «для успокоения». Хотя также нужно понимать эффективность и полезность их выполнения, потому что в этом случае исследование нужно проводить почти каждый день, чтобы ты каждый день был уверен, что не заразился три или пять дней назад», - сказал министр.

Несколько дней назад на пресс-конференции министр Торосян заявил, что мы не сможем вернуться к прежней жизни в ближайшую пару лет. На вопрос, что он имел в виду, означает ли это, что еще в течение двух лет нужно будет носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию​, министр объяснил: «Вероятно, да, потому что даже если сейчас благодаря предпринятым нами мерам мы добьемся снижения распространения заболевания, к чему стремится весь мир, нет никакой гарантии того, что осенью не произойдет повторной вспышки, то есть, есть большая вероятность, что осенью, как только похолодает, в разных странах вновь произойдут вспышки, потому что циркуляция вируса даже при хорошем сценарии развития событий полностью не исчезнет».

Арсен Торосян добавил, что это займет не менее года, если не произойдет изменений в научном плане по части лекарств или вакцин, есть вероятность снова оказаться лицом к лицу с этим вызовом, что означает, что еще долго придется строго соблюдать все санитарно-гигиенические меры и социальную дистанцию.

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