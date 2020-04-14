Обсуждается новая программа социальной поддержки, также касающаяся коммунальных платежей

Число абонентов, которые воспользуются принятым вчера правительством решением о возмещении 50% оплаты за газ и электроэнергию за февраль, составляет 222 тысячи. В общей сложности, помощью воспользуются около 600 тысяч человек. Об этом сегодня заявила министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, добавив, что это важная поддержка.

«Это важная поддержка особенно для более уязвимых семей, в социальном плане находящихся в трудной ситуации, потому что, во-первых, статистика показывает, что они также являются одними из самых добросовестных плательщиков, и, во-вторых, это может быть также очень важной предоплатой на ближайшие месяцы», - отметила она.

Согласно решению правительства, этой помощью могут воспользоваться те абоненты, чей счет за потребление газа в феврале не превысил 10 тыс. драмов, а в случае с электроэнергией этот лимит составляет 5 тыс. драмов.

Это решение правительства вызвало у многих недовольство. Критики в социальных сетях утверждали, что денежные лимиты слишком малы.

«Мы взяли данные у Комиссии по регулированию общественных услуг, то есть, в результате сотрудничества с ними, что касается оплаты коммунальных услуг, то я хочу отметить, что довольно значительная часть абонентов, если не подавляющее большинство, из тех сфер, где работа не была ограничена решением коменданта. Речь идет об образовании, здравоохранении и других сферах», - сказала министр.

Батоян сообщила, что в данный момент обсуждается очередная программа социальной поддержки, которая также касается коммунальных платежей. Других подробностей она не сообщила.

«Естественно, я не считаю ни социальные, ни экономические меры достаточными для того, чтобы они могли полностью смягчить или решить эту проблему. Это ситуационная поддержка, которая должна просто помочь преодолеть, смягчить, ситуацию, разумеется, программы или меры, направленные на более устойчивую поддержку, и шаги по стабилизации ситуации должны быть более системными», - сказала она.

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Вараздат Карапетян в ответ на утверждения критиков сказал, что если люди в своем окружении не видят потенциальных бенефициаров, это не значит, что их нет. «И есть очень важное обстоятельство: не нужно рассматривать каждое мероприятие отдельно, изолированно от других. Как видите, правительство каждую неделю предоставляет новые инструменты, и этот инструмент также получит свое продолжение, то есть, не нужно брать один отдельный эпизод и говорить: мало кто может воспользоваться», - сказал Карапетян.

Он подчеркнул, что в ближайшее время правительство представит новые программы, которые охватят большее число людей. «На этой неделе будут объявлены новые программы, на следующей неделе – другие новые и более расширенные программы, больше людей получат подобную помощь», - сказал депутат.

По словам депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Микаэла Мелкумяна, они детально изучили все правительственные программы социальной помощи, направленные на смягчение экономических последствий коронавируса, и предлагают расширить их охват. Он отметил, что для них одними из самых важных являются механизмы и инструменты компенсации работающим с посуточной оплатой.