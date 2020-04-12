Турция потребовала от Китая объяснить надпись на коробках с медикаментами, отправленных в Армению

Анкара требует от китайских властей официального объяснения относительно размещения на коробках с гуманитарной помощью, отправленной в Армению, надписи, в которой упоминается расположенная на территории современной Турции гора Арарат.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Китай направил в Армению большую партию медикаментов, сделав следующую запись на коробках: «Пусть наша дружба будет выше, чем гора Арарат, и длиннее, чем река Янцзы».

Причиной гнева официальной Анкары стало упоминание горы Арарат, которую турецкая сторона называет Агри. По сообщению турецкого государственного информационного агентства «Анадолу», дипломатическая служба страны обратилась к послу Китая в Анкаре и к Министерству иностранных дел Китая, чтобы «выяснить причину надписи на коробках».

Отметим, что гора Арарат считается одним из символов Армении и даже изображена на государственном гербе страны.