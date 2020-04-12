Армянская Апостольская Церковь празднует Пасху

Сегодня, 12 апреля, Армянская Апостольская Церковь отмечает Пасху – Воскресение Христово.

В этом году в связи с пандемией коронавируса церковные службы проводятся онлайн – без участия верующих. Такое распоряжение дал Католикос Всех Армян Гарегин Второй.

Власти Армении также призвали граждан оставаться дома.

Во многих странах по всему миру, где введен карантин и другие мероприятия в целях борьбы с распространением вируса, празднования Пасхи также проводятся без участия верующих.