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Армения

Армянская Апостольская Церковь празднует Пасху

(архивная фотография)

Сегодня, 12 апреля, Армянская Апостольская Церковь отмечает Пасху – Воскресение Христово.

В этом году в связи с пандемией коронавируса церковные службы проводятся онлайн – без участия верующих. Такое распоряжение дал Католикос Всех Армян Гарегин Второй.

Власти Армении также призвали граждан оставаться дома.

Во многих странах по всему миру, где введен карантин и другие мероприятия в целях борьбы с распространением вируса, празднования Пасхи также проводятся без участия верующих.

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