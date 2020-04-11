Мы пришли к выводу, что чрезвычайное положение должно быть продлено – премьер

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 977, 13 человек умерли. Об этом в субботу заявил премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Премьер-министр отметил, что в таких условиях власти пришли к выводу, что чрезвычайное положение следует продлить, чтобы предотвратить распространение вируса.

«Вчера и сегодня мы обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что продление чрезвычайного положения неизбежно. Правительство примет решение в понедельник или вторник, и после этого будет проведено внеочередное заседание Национального собрания, на котором будет обсуждаться вопрос чрезвычайного положения. Мы пришли к выводу, что нужно продлить чрезвычайное положение, потому что необходимо предотвратить распространение инфекции», - заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в условиях нового продления чрезвычайного положения ряд видов деятельности будет полностью разрешен. Он добавил, что в ближайшее время работа общественного транспорта будет запрещена, но деятельность такси будет разрешена.

«С понедельника будет полностью разрешена деятельность в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства, добычи полезных ископаемых и эксплуатации открытых рудников, электричества, газа, пара и кондиционирования воздуха, водоснабжения, утилизации и переработки отходов, финансовых услуг, канализации, перевозок и складирования, в финансовой и страховой сферах, в сфере здравоохранения и социального обеспечения, а также деятельность иностранных организаций», - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также отметил, что участие граждан в мероприятиях, посвященных памяти Геноцида армян (24 апреля), победе в Карабахской войне и Дню победы в Великой Отечественной войне (8-9 мая), должно быть ограничено.