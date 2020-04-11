Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 29, достигнув 966; еще один пациент скончался

Число случаев коронавируса в Армении достигло 966. Об этом сообщает официальный сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, что день назад количество случаев коронавируса в Армении составляло 937. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 29.

Согласно сообщению Центра, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, общее количество смертей, вызванных данным респираторным заболеванием, на сегодняшний день в Армении составляет 13. (Напомним, что накануне сначала по официальным данным было заявлено об 11 смертях, но в течение дня министр здравоохранения сообщил еще об одном случае с летальным исходом).

За отчетный период на 24 увеличилось число выздоровевших пациентов. Общее число таких пациентов по последним данным составляет 173.

Как сообщают из Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент составляет 780, а из проведенных в Армении тестов на коронавирус 6484 дали отрицательный результат.