В странах, где проводится вакцинация БЦЖ, показатель смертности от коронавируса в 10 раз ниже - исследование

Созданная сто лет назад противотуберкулезная вакцина БЦЖ (BCG) может помочь в борьбе с новым коронавирусом.

Несколько американских научных групп изучили статистику проводимой от туберкулеза прививки БЦЖ, а также заболеваемости коронавируом и смертности от него. Они сравнили ситуацию в 178 странах и обнаружили, что в тех странах, где есть плановая вакцинация БЦЖ, показатель смертности от коронавируса в 10 раз ниже.

«Это было новое исследование. Но о влиянии вакцины БЦЖ и других вакцин в целом известно уже очень давно. Вакцины не только предотвращают данную болезнь, но также оказывают другие положительные эффекты. Например, еще много лет назад было установлено, что вакцина БЦЖ позволяет снизить заболеваемость пневмонией примерно на 41%», - в беседе с Радио Азатутюн сказала начальник отдела иммунопрофилактики и эпидемиологии управляемых инфекций Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Светлана Григорян.

По ее словам, охват вакцинации БЦЖ в Армении составляет почти 99%. В последние годы общее число прививок в Армении сократилось, однако традиционная вакцинация БЦЖ сохранилась. Прививка делается прямо в роддоме в течение 48 часов после рождения.

«В сознании людей это одна из тех старых вакцин, которые использовались на протяжении многих лет, эту прививку делали и им, и их родителям, и бабушкам с дедушками», - отметила Григорян.

Смертность от коронавируса высока в Соединенных Штатах, Италии, Испании и Бельгии, где обязательная вакцинация БЦЖ не проводится. А, к примеру, в Японии и Таиланде эпидемия распространяется медленно и без больших потерь. В Японии с населением 126 млн человек коронавирус унес жизни 100 человек, а в 11-миллионной Бельгии - более 2000 человек.

Ученые попытались обосновать связь между противотуберкулезной вакциной и COVID-19 в цифрах. Закономерность ли все это или нет? Австралийские ученые уже начали испытание: четыре тысячи медицинских работников, которые контактируют с пациентами, инфицированными коронавирусом, будут вакцинированы вакциной БЦЖ. Такие проверочные прививки начинают также Испания, Франция и США.

Кстати, Армения не от хорошей жизни сохраняет в своей национальной программе прививки БЦЖ. По словам руководителя Национальной программы иммунизации Минздрава Гаяне Саакян, наша страна в плане туберкулеза является в числе уязвимых.

«Что касается Испании или Италии, у них не было такой проблемы заболеваемости туберкулезом, как в Армении, и у них не делали прививок БЦЖ. Эти прививки делались там только мигрантам, беженцам и новорожденным в их семьях. Но должна сказать, что прививки БЦЖ продолжали делать в одной из провинций Испании, и у них был зафиксирован отличный результат, в этой провинции смертность от респираторных заболеваний оказалась ниже, если не ошибаюсь, примерно в 10 раз, чем в других провинциях, где вакцинация БЦЖ не проводится», - сказала Саакян.

Она подчеркивает, что в Армении картина коронавирусной инфекции сравнительно благополучная, но не спешит утверждать о наличии прямой связи между этой картиной и обязательной массовой вакцинацией БЦЖ. По ее словам, это пока лишь гипотеза, которая нуждается в дополнительных исследованиях.