Ограничения должны быть продолжены и после 14 апреля - глава Минздрава

Министр здравоохранения Арсен Торосян считает, что ограничения чрезвычайного положения должны быть продолжены и после 14 апреля, он представит такое предложение правительству.

«Нашим предложением правительству будет продление чрезвычайного положения. Конечно, решение будет принято с учетом многих обстоятельств, однако для обеспечения продолжительности действий, указанных мною во вступительном слове, считаю важным режим чрезвычайного положения», - сказал министр.

Действие объявленного в стране 16 марта чрезвычайного положения истекает 14 апреля. В правительстве пока обсуждают, что будет после истечения этого срока.

В прессе сегодня появился вариант проекта решения правительства о продлении режима чрезвычайного положения, который, однако, официально не введен в обращение, а в пресс-службе комендатуры сообщают, что циркулирующий проект не является настоящим вариантом, окончательного варианта пока нет, правительство пока обсуждает этот вопрос, когда подобное решение будет принято, об этом официально проинформируют.

Источники Радио Азатутюн в то же время подтверждают, что правительство склоняется к продлению чрезвычайного положения еще на один месяц. Здесь, однако, есть одна юридическая тонкость. Оппозиционный депутат Эдмон Марукян утверждает, что закон не позволяет принять решение о продлении чрезвычайного положения на всей территории Армении после истечения 30-дневного срока.

«Согласно этому закону, больше невозможно продлевать чрезвычайное положение в том же режиме на всей территории республики», - сказал Марукян.

Согласно 5-й статье закона «О правовом режиме чрезвычайного положения», срок действия чрезвычайного положения, объявляемого по всей территории Республики Армения, не может превышать 30 дней, а на отдельных территориях - 60 дней, и после истечения этих сроков чрезвычайное положение должно быть прекращено.

Эдмон Марукян считает, что было бы нелогично, если бы закон позволял продлевать режим чрезвычайного положения.

«Это было бы нелогично, поскольку если бы законодательная власть позволила такую возможность, тогда получилось бы, что каждые 30 дней можно было бы продлевать срок еще на 30 дней и держать страну в режиме чрезвычайного положения в течение многих лет, если так это комментировать. То есть, до истечения 30 дней ты придешь и скажешь: «все еще есть основания для объявления, давайте еще на 30 дней продлим чрезвычайное положение по всей стране». Это было бы нелогично, и законодательная власть не имела в виду подобного при принятии указанного закона», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения».

Марукян уверен, что многие действующие на данный момент жесткие ограничения могут быть сняты. Например, можно разрешить работу общественного транспорта и метро, а также разрешить работу некоторых непродовольственных магазинов.

«Я считаю, что есть множество бессмысленно введенных ограничений. Например, мне никто не может ответить, почему люди не могут приехать из регионов в Ереван на неотложные операции, или, например, почему люди не могут отправиться на свои поля и там работать, сейчас весенний посевной сезон, а наша страна во многом зависит от сельского хозяйства. Например, почему хозяйственные магазины и магазины стройматериалов должны быть закрыты? Если человек может пойти в продуктовый магазин и купить йогурт, почему он не может купить краску, чтобы покрасить стену, пока сидит дома, заняться чем-то? Но эти магазины закрыты. Почему, например, запрещено капитальное строительство на открытых территориях, когда на 100 квадратных метрах работают два человека? Есть подобные ограничения, которые бессмысленны. Я считаю, что учебные заведения, школы должны быть закрыты, массовые мероприятия должны быть по-прежнему ограничены, но функционирование множества других сфер, в том числе метро и общественного транспорта должно быть возобновлено», - сказал Эдмон Марукян.

Члены парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам от фракции «Мой шаг» сегодня также обсуждали вопрос о том, позволяет ли закон продлевать чрезвычайное положение или нет.

Депутат Сисак Габриелян сказал, что в законе есть неопределенности, однако ясно одно: эпидемия коронавируса продолжается, опасности сохраняются, болезнь не преодолена, и основные ограничения должны быть сохранены, но вопрос о том, какая юридическая формулировка будет найдена, сейчас находится на стадии обсуждения.

«Естественно, я считаю, что первостепенное значение на данном этапе имеют жизнь и здоровье наших граждан, и мы в результате обсуждений, в том числе с оппозиционными фракциями и с правительством, постараемся найти возможное правильное правовое решение этой неопределенности. Повторяю, приоритетом считая жизнь и здоровье наших граждан. Для всех нас очевидно, что эпидемия коронавируса в Республике Армения не прекратилась, более того, если судить по числу инфицированных, к сожалению, по числу умерших, мы находимся в гораздо более неблагоприятном положении, чем 16 марта, когда на этом основании было объявлено чрезвычайное положение, следовательно, на данный момент есть все основания для продления в Армении режима чрезвычайного положения», - сказал Габриелян.