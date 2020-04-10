За последнюю неделю драм частично отыграл свои позиции по отношению к доллару и евро

За прошедшую неделю армянский драм частично отыграл свои позиции по отношению к доллару США. В начале апреля курс доллара по отношению к армянской валюте вырос до 510 драмов. Сегодня же один доллар можно приобрести за 490 драмов. За этот же период драм частично восстановил свои позиции и по отношению к евро. Стоимость российского рубля продолжает варьироваться в пределах 6,7-6,8 драмов.

Утром премьер-министр Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что драм продолжает укреплять стабильность.

По оценке экономиста, бывшего председателя Центрального банка Баграта Асатряна, в вопросе подорожания доллара большую роль сыграли небольшие сбережения граждан, которые они конвертировали в доллары. По мнению экономиста, взлет курса доллара был в основном обусловлен этим фактором. «Конечно, это было временно и должен был быть отскок», - сказал Асатрян.

По утверждению Асатряна, на данный момент говорить о значительных колебаниях рано, драм останется стабильным, однако экономист не считает это обстоятельство столь уж воодушевляющим. «Стабильный драм существенно влияет на состояние нашей экономики, в частности, на экспорт в Россию, а за этим стоят более серьезные экономические последствия, в частности, судьба перерабатывающей промышленности, в будущем, когда откроются дороги, также туризма. Не секрет, что значительная часть туристов приезжала из России, а в этом случае для этой страны подобные услуги становятся дороже», - сказал он.

По мнению экономиста, пока нет какого-либо серьезного фактора, который мог бы оказать существенное влияние на ревальвацию или девальвацию драма. «Я не думаю, что один, два или три процента должны нас тревожить. Нас больше должно тревожить положение на потребительском рынке, уровень потребительских цен», - считает Асатрян.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в режиме видеоконференции заявил, что рецессия неизбежна. «Более того, никто не знает каким будет сценарий этого кризиса. Как долго продлится пандемия? Будет ли она в будущем иметь рецидивы? Насколько глубоким будет кризис, и каковым будет поведение мировой экономики в этих условиях?» - сказал армянский премьер.

По словам Никола Пашиняна, необходимо ускорить принятие мер для существенного увеличения доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС.

Экономист Сурен Парсян считает, что причиной восстановления курса драма является снижение экономической активности: граждане не осуществляют сделки, повлияла также политика, проводимая правительством и Центральным банком.

«В течение последних недель Центральный банк начал делать некоторые вливания в банковскую систему», - сказал он.

Парсян подчеркивает, что девальвация драма в последние недели привела к росту цен на некоторые товары. «Это оказало негативное влияние на нашу экономику, а также на программы правительства. И они пытаются исправить эту ситуацию», - сказал он.

Экономист утверждает, что не нужно укреплять драм любой ценой. Он убежден, что это окажет негативное влияние на экспорт, экспортируемые товары на российском рынке станут дороже. «Если бутылка вина стоила 500 рублей, то в условиях укрепления драма ее цена повысится до 600 рублей», - пояснил он.

Парсян считает девальвацию драма неизбежной, но она должна быть управляемой. «У нас за одну неделю драм обесценился и снова укрепился. Это наносит большой ущерб экономике и населению», - сказал он.

Экономист ожидает, что девальвация драма может продолжиться как вследствие падения мировых цен на нефть, так и осуществляемых правительством вливаний финансовых средств в экономику.