Айк Марутян отрицает, что его жена вмешивается в работы мэрии

Мэр Еревана Айк Маруктян будет участвовать в агитационной кампании «Да» на референдуме по конституционным изменениям. Об этом он заявил сегодня в перерыве заседания Совета старейшин Еревана в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

«Естественно, буду агитировать. Если не возьму отпуск, буду агитировать в нерабочее время», - сказал он.

В ответ на вопрос журналистов о вмешательстве его жены в работы мэрии, которая, согласно СМИ, назначает людей на должности и объявляет выговоры, и на закрытом заседании Совета старейшин члены правящей фракции «Мой шаг» даже выразили недовольство этим явлением, Марутян сказал, что никто не может вмешиваться в работы мэрии, и добавил, что его жена Ива Марутян помогла им в одном вопросе.

«Моя жена и ее друзья помогли нам, с нуля написали программу, чтобы Ереван получил грант в рамках программы на сумму 5,2 млн евро. К этому не имели отношение ни правительство, ни мэрия. Просто они написали эту программу по моей просьбе, представили ее мэрии, мы обратились и выиграли в большом конкурсе, в котором участвовало множество городов. Для управления опасными отходами, можете поинтересоваться. Также и многие мои друзья: деятели искусства, дизайнеры, инженеры, кто чем может, помогают», - сказал мэр.