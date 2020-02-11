Если в течение 7 дней не будет заявки на лагерь «Нет», будет действовать другой вариант – ЦИК о предстоящем референдуме

Агитационная кампания на референдуме по конституционным изменениям начнется 17 февраля и завершится 3 апреля. Об этом сегодня заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тигран Мукучян.

На сегодняшнем заседании ЦИК утвердил график основных мероприятий по проведению референдума, назначенного на 5 апреля.

«На агитационную кампанию отведен 44-дневный срок», - заявил Тигран Мукучян.

Напомним, что поправками в Конституцию предлагается приостановить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести других членов суда, избранных до 9 апреля 2018 года, когда действующая Конституция полностью вступила в силу. Поправки не относятся к полномочиям двух судей – Армана Диланяна и Ваге Григоряна.

В ходе агитации по конституционным изменениям будут сформированы по одному штабу «Да» и «Нет». Уже известно, что министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян возглавит штаб «Да». Депутаты, проголосовавшие против законопроекта, могут подать заявку на проведение кампании «Нет». На это отводится 7 дней. Если никто не обратится, то будет действовать другой вариант.

«Если в указанный срок никто не подаст заявку, то после этого срока группа из 50 граждан может подать заявку и зарегистрироваться в качестве агитационной инициативы «Нет»», - пояснил председатель ЦИК.

Относительно того, может ли заявление премьер-министра Никола Пашиняна в Facebook в поддержку кампании «Да» до начала официальной агитации рассматриваться как начало агитации, председатель Центризбиркома отметил, что агитация вне установленных законом сроков проводиться может. А агитационный период призван регулировать некоторые ограниченные ресурсы, такие как распределение эфирного времени, размещение плакатов, предоставление залов, обеспечение того, чтобы в этот период у сторон были равные права на агитацию.

«Мониторинг социальных сетей, которые активно используются сегодня, проблематичен», - признался Мукучян, напомнив, что на предыдущих выборах они также сталкивались с подобными проблемами. В отсутствие общих правил в законодательстве Армении и других стран, по словам Мукучяна, ЦИК будет реагировать на каждый конкретный случай отдельно.

Точное количество избирателей пока не уточняется, оно будет объявлено в ближайшее время уполномоченным органом – полицией. Последняя информация о количестве избирателей была опубликована накануне досрочных парламентских выборов в декабре 2018 года, согласно которым в Армении насчитывается 2 миллиона 575 тысяч 939 избирателей. По закону, вопрос, поставленный на референдум, будет считаться принятым, если за него проголосует не менее одной четверти от общего числа избирателей (порядка 644 тысяч граждан).

Также пока неясно, насколько затратным будет проведение референдума. Председатель ЦИК сообщил, что по всей вероятности будет потрачено столько же, сколько было потрачено на проведение внеочередных парламентских выборов 2018 года – 2,5-2,7 млрд драмов (около 5,2-5,6 млн долларов).

Тигран Мукучян является председателем ЦИК с 2011 года. За это время было проведено четыре общенациональных выборов и один референдум. На вопрос, в чем состоит его феномен как лица, приемлемого как для прежних, так и для нынешних властей, Мукучян ответил так: «Наш феномен сейчас заключается только в том, чтобы организовать процесс на должном уровне».