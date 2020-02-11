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Политика

Партия экс-президента Тер-Петросяна выступает за конституционную поправку и будет активно участвовать в референдуме

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян выступает на съезде АНК, 17 декабря 2016 г.

Считая формирование законного Конституционного суда необходимым этапом для разрешения текущего политического кризиса, партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) выступает за конституционную поправку, предложенную Национальным собранием, и будет активно участвовать в референдуме. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении партии, возглавляемой бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

«Конституционный суд, сформированный незаконным, преступным путем, является одним из ключевых факторов, угрожающих установлению демократии и внутренней стабильности в постреволюционной Армении. Служа интересам прежнего режима, который неоднократно нарушал конституционный порядок и препятствовал отправлению правосудия, он стал источником конституционных нарушений и постоянной напряженности. Вопрос формирования конституционного суда, пользующегося доверием народа, должен быть решен. Без этого невозможно построить демократическую страну», - в частности, говорится в заявлении АНК.

Одновременно партия Тер-Петросяна выразила разочарование в связи с тем, что «еще один важный вопрос, непосредственно связанный с конституционным правом, не включен в повестку дня референдума». «Это касается существования неограниченного права Конституционного суда блокировать любую поправку к любой статье Конституции, что юридически является безосновательной и абсурдной функцией. Не случайно, такое положение отсутствовало в Конституции, принятой в 1995 году, а также отсутствует в законодательствах демократических стран», - говорится в заявлении.

В АНК считают, что предложенная поправка просто решает частный вопрос, касающийся конституционного порядка. «Действующая Конституция не является законной, и она еще принесет не мало бед нашей стране… Поэтому мы подтверждаем наше требование о совершенно новой Конституции, основанной на модели управления, принятой после обретения страной независимости, и заявляем, что решение этого вопроса должно стать главным вопросом нашей государственной повестки дня на предстоящий период», - подчеркивается в заявлении партии.

Конституционный референдум в Армении назначен на 5 апреля. Поправками предлагается приостановить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести других членов суда, избранных до 9 апреля 2018 года, когда действующая Конституция полностью вступила в силу. Поправки не относятся к полномочиям двух судей – Армана Диланяна и Ваге Григоряна.

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