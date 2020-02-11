Партия экс-президента Тер-Петросяна выступает за конституционную поправку и будет активно участвовать в референдуме

Считая формирование законного Конституционного суда необходимым этапом для разрешения текущего политического кризиса, партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) выступает за конституционную поправку, предложенную Национальным собранием, и будет активно участвовать в референдуме. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении партии, возглавляемой бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

«Конституционный суд, сформированный незаконным, преступным путем, является одним из ключевых факторов, угрожающих установлению демократии и внутренней стабильности в постреволюционной Армении. Служа интересам прежнего режима, который неоднократно нарушал конституционный порядок и препятствовал отправлению правосудия, он стал источником конституционных нарушений и постоянной напряженности. Вопрос формирования конституционного суда, пользующегося доверием народа, должен быть решен. Без этого невозможно построить демократическую страну», - в частности, говорится в заявлении АНК.

Одновременно партия Тер-Петросяна выразила разочарование в связи с тем, что «еще один важный вопрос, непосредственно связанный с конституционным правом, не включен в повестку дня референдума». «Это касается существования неограниченного права Конституционного суда блокировать любую поправку к любой статье Конституции, что юридически является безосновательной и абсурдной функцией. Не случайно, такое положение отсутствовало в Конституции, принятой в 1995 году, а также отсутствует в законодательствах демократических стран», - говорится в заявлении.

В АНК считают, что предложенная поправка просто решает частный вопрос, касающийся конституционного порядка. «Действующая Конституция не является законной, и она еще принесет не мало бед нашей стране… Поэтому мы подтверждаем наше требование о совершенно новой Конституции, основанной на модели управления, принятой после обретения страной независимости, и заявляем, что решение этого вопроса должно стать главным вопросом нашей государственной повестки дня на предстоящий период», - подчеркивается в заявлении партии.

Конституционный референдум в Армении назначен на 5 апреля. Поправками предлагается приостановить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести других членов суда, избранных до 9 апреля 2018 года, когда действующая Конституция полностью вступила в силу. Поправки не относятся к полномочиям двух судей – Армана Диланяна и Ваге Григоряна.