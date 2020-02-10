Протестующие против повышения дневного плана водители маршруток на время прекратили забастовку

С раннего утра водители маршрутных такси, обслуживающих 11 маршрутов ЗАО «МУАТ» в Ереване, объявили забастовку, утверждая, что, несмотря на их невысокий доход, работодатель решил повысить дневной план на 1500 драмов, таким образом доведя выплачиваемую ими сумму до 28 тыс. драмов в день.

«Если возрастет еще на 1500 драмов, я буду должен уже 5-6 тыс. драмов, не буду получать зарплату», - сказал один из водителей.

Жалобы водителей выслушал пришедший в автопарк исполняющий обязанности начальника Управления транспорта Еревана, который заверил, что «были даны инструкции», «будут обсуждены решения» и водителям будет предоставлена дополнительная информация.

В конце концов, они договорились прекратить забастовку и вернуться к нормальной работе. В предстоящую неделю водители будут работать по старой дневной ставке, пока вопрос не будет решен. Водители выехали из автопарка на маршруты.

Директор ЗАО «МУАТ» Карен Бегларян пояснил: «Финансовая нагрузка на компанию за последние два-три месяца возросла настолько, что мы не знаем, откуда изыскать эти суммы. Мы обратились в соответствующие органы с письмами, заявлениями, провели переговоры, беседы. Законы вступили в силу, и эти законы нужно выполнять», - сказал он.

Водители, по словам Бегларяна, водители жалуются не на руководство компании а в целом на ситуацию: расходы увеличиваются, поступления сокращаются. «Уменьшение пассажиропотока, проблемы с дорожным движением в городе, а также повышение стоимости ОСАГО... все это привело к этому. Сейчас мы снова обобщаем все в одном заявлении, чтобы передать им. Они пообещали, что каким-то образом помогут нам», - сказал он.

В течение 10 дней им нужно будет обсудить этот вопросы и понять, как они будут работать.

По словам директора компании, они достигли той точки, когда компания с крупнейшим автопарком в Ереване должна закрыться. Сегодня они собирались написать заявление о закрытии. «Теперь мы подождем 10 дней, посмотрим, что будет. Потому что больше просто нет финансовых средств, абсолютно невозможное положение», - сказал Бегларян.