Правительство Армении ведет переговоры по вопросу «Наирита» с находящейся под санкциями США иранской компанией

Правительство Армении ведет переговоры с находящейся под американскими санкциями иранской компанией Tabriz Petrochemical Company о возможном перезапуске химического завода «Наирит».

В ответ на письменный запрос Радио Азатутюн руководитель офиса вице-премьера Тиграна Авиняна Серж Вараг Сисерян отметил: «Встреча с представителями Tabriz Petrochemical Company состоялась 30 января в Ереване. С просьбой о встрече обратилась иранская сторона, и, как и в случае с другими инвесторами, была организована встреча, в ходе которой представители компании сообщили, что заинтересованы в перезапуске «Наирита». Компания планирует провести технико-экономическое обоснование по этому вопросу, за которым может последовать финансовый аудит. По предварительным данным, технико-экономическое обоснование планируется завершить к концу марта 2020 года. После изучения мы готовы обсудить возможные варианты и форматы сотрудничества. У нас нет информации о нахождении иранской компании под санкциями США».

Согласно официальному сайту Министерства финансов США, Tabriz Petrochemical Company с 2018 года находится под санкциями.

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн сегодня сказал: «Я не могу вдаваться в детали. Работы должны быть бизнес-обоснованными. И лучше всего это могут оценить те лица, которые заинтересованы в этом, совершая расчеты о непрерывной стабильности. Правительство во всех подобных случаях, если будет сделано такое инвестиционное предложение, которое содержит гарантии в вопросе долгосрочной стабильности, готово его обсудить».

На вопрос, есть ли приблизительный расчет того, какая сумма необходима для перезапуска «Наирита», министр ответил: «Я не могу сейчас назвать такую сумму, потому что независимо от размера суммы, во-первых, должен быть оценен вопрос технической осуществимости. Во всех подобных случаях обоснование технико-экономическое, то есть, расчеты должны сначала обосновать техническую осуществимость, а затем уже должны быть финансовые обоснования. То есть, те экономические ожидания, которые существуют в случае подобных инициатив, должны оправдать затрачиваемые на них расходы».

Согласно сайту иранской компании, Tabriz Petrochemical Company или Нефтехимическая компания Тебриз была основана в 1990 году и в основном занимается производством полиэтилена, полистирола и пропилена.