В Северной Осетии тренеров по фигурному катанию из Армении пытаются лишить работы из-за их национальности

В Северной Осетии идет травля тренеров по фигурному катанию из Армении. Ряд представителей правоохранительных структур оказывают на мужчин давление и просят покинуть свои места. Об этом северокавказской службе Радио Свобода рассказали родители детей, посещающих тренировки.

По их словам, силовикам не понравилось то, что преподаватели – граждане Армении.

За спортивных наставников заступились родители учащихся в школе фигурного катания. Они записали видеообращение с просьбой о помощи к главе республики Вячеславу Битарову, республиканскому министерству спорта и армянской диаспоре.

«Сотрудники ФСБ, МВД и транспортной прокуратуры, прикрываясь своими должностными полномочиями, осуществляют моральное давление на тренеров. Несмотря на то, что дети этих граждан являются учениками спортивной школы. Они обвиняют тренеров в некомпетентности и незаконной деятельности», - говорят родители в своем видеообращении.

Они отмечают, что благодаря тренерам их дети показывают хорошие результаты на конкурсах, завоевывают многочисленные медали, кубки и грамоты. Кроме того, проверки педагогов проводили прокуратура, УБЭП и миграционная служба. Никаких правонарушений выявлено не было.

Также родители заявляют, что ранее из спортивной школы фигурного катания уволились восемь преподавателей. На всех было оказано давление со стороны тех же сотрудников правоохранительных органов, вплоть до рукоприкладства.

В пресс-службе МВД по Северной Осетии, являющейся одним из регионов России, заявили, что назначена проверка по факту обращения: «Все находится на личном контроле министра».