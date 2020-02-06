Вопрос Конституционного суда решит народ Армении - Пашинян

Вопрос Конституционного суда (КС) решит народ Армении, сегодня на внеочередном заседании Национального собрания заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В парламенте обсуждался проект о внесении изменений в Конституцию, в ходе обсуждения выступил также премьер-министр.

«По три кандидата на должность судьи выдвигают президент Республики, правительство и Общее собрание судей, судей выбирает Национальное собрание, и Конституционный суд становится высшей инстанцией, сбалансированной между всеми ветвями власти. Причем, новые регулирования новой Конституции имеют два важнейших нюанса. В отличие от прежней, по действующей Конституции президент Республики не может быть членом какой-либо партии в ходе пребывания в должности, не могут быть членами партии также судьи, и если учесть, что председатель Национального собрания также лишился полномочий выдвигать кандидата в судьи Конституционного суда или не имеет таких полномочий, можем констатировать, что риски партизации или политизации Конституционного суда по действующей Конституции максимально смягчены, - сказал премьер-министр Армении, продолжив: - Смягчены также риски установления единоличной власти в суде председателя КС, потому что по действующей Конституции, в отличие от прежней, председатель КС избирается не пожизненно, а сроком на шесть лет. Причем, судья КС может быть избран председателем КС лишь один раз. Кроме того, в отличие от прежней Конституции, председатель КС избирается судьями КС, а не Национальным собранием».

Никол Пашинян отметил, что по новой Конституции срок полномочий судьи Конституционного суда составляет 12 лет, причем один и тот же человек может быть избран судьей КС только один раз.

Глава правительства в своем выступлении подчеркнул, что де-факто и де-юре КС стал пристанищем для фальсификации выборов и захвата власти.

«В ходе президентских выборов 1996-го, 1998-го, 2003-го, 2008-го, 2013 годов Конституционный суд стал тем инструментом, с помощью которого народу не позволили реализовать его право формировать власть в стране. Потому что Конституционный суд каждый раз объяснял смотрящему на него вытаращенными глазами гражданину Республики Армения, что он, то есть, гражданин, не может формировать в стране власть, потому что это противоречит "необходимости конвенционального сдерживания санкционной презумпции особой части прецедентной логики правоприменительной практики"», - отметил премьер.

Пашинян отметил, что «если мы ничего не изменим, то Конституционный суд мечты получим не ранее, чем в 2035 году, потому что при написании переходных положений действующей Конституции представители бывшей республиканской власти использовали такие формулировки, чтобы старый и известный нам Конституционный суд продолжал действовать как можно дольше».

Несмотря на то, что действующей Конституцией предусмотрено, что председатель Конституционного суда пребывает в должности 6 лет, по словам премьер-министр, действующий председатель КС будет находиться на этой должности 17 лет, до 2035 года.

«Если Товмасян создал текст Конституции, который давал Сержу Саргсяну возможность находиться пожизненно в должности, значит, этот текст должен был также дать ему возможность пожизненно находиться в должности в качестве председателя Конституционного суда, в пику действующей Конституции. И, кстати, срок полномочий старых членов КС Грайр Товмасян не сократил, то есть, дал им возможность находиться в должности на более длительный срок, чем предусмотрено новой Конституцией, не ради их интересов, а ради своих собственных, потому что ему нужно было сохранить срок полномочий избранных по старому порядку членов КС до достижения ими 65 лет, а в случае некоторых – 70 лет, потому что изначально предусматривалось, что он также должен быть избран членом КС по старому порядку, который давал бы и ему такую возможность», - заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что срок полномочий бывшего председателя КС Гагика Арутюняна истекал 25 марта 2018 года, и для того, чтобы Грайр Товмасян смог занять эту должность, «они убедили Гагика Арутюняна, которому уже был присужден статус председателя Высшего судебного совета, подать в отставку в начале марта, на 20 дней раньше истечения срока его полномочий».

По словам премьера, Грайр Товмасян в тексте действующей Конституции, по крайней мере, в вопросе конституционных изменений, наделил Конституционный суд большими полномочиями, чем народ Республики Армения, который является высшим носителем власти в стране. Проблема состоит в том, что, согласно действующему регулированию, в Конституцию невозможно внести изменение без разрешения Конституционного суда, отметил Пашинян.

«У Конституционного суда нет никакого противовеса и вообще никаких ограничений, вместо этого он может и фактически ограничивает власть высшего носителя власти - народа, в том числе относительно статуса Конституционного суда», - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что нужно принять решение о том, чтобы вопрос был решен народом. «Это произойдет в том случае, если в назначенный день референдума граждане Республики Армения пойдут на избирательные участки и скажут «да» этим изменениям, скажут «да» революции, скажут «да» власти народа. В этом случае в КС продолжат пребывать в должности два новоизбранных судьи – выдвинутый от Общего собрания судей и избранный Национальным собранием Арман Диланян и выдвинутый президентом и избранный Национальным собранием Ваге Григорян», – заявил премьер.

Никол Пашинян отметил, что после референдума правительство Армении, президент Республики, Общее собрание судей по очереди выдвинут кандидатов на должности судей КС, судей изберет Национальное собрание, «и в течение нескольких месяцев или, возможно, еще быстрее, мы получим Конституционный суд, избранный и действующий в порядке, установленном Конституцией Республики Армения, который со своей стороны изберет нового председателя Конституционного суда».

«Перед новым Конституционным судом мы поставим условие: он должен поддерживать принятие законов и конституционных поправок уравновешивающих полномочия Конституционного суда по конституционному контролю. И к концу этого процесса у нас будет Конституционный суд, который не будет находиться под каблуком какой-либо политической силы, группировки или должностного лица, но будет подотчетен перед народом, будет высшей конституционным судебной инстанцией, но не будет выше народа. Именно такой Конституционный суд нужен Республике Армения, всем нам, Конституционный суд, который будет гарантировать демократию, верховенство закона, верховенство права в Республике Армения, а не будет угрозой для демократии», - заявил глава государства.