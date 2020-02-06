Ильхам Алиев уверен, что Роберт Кочарян - политзаключенный

Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден, что второй президент Армении Роберт Кочарян является политзаключенным, а уголовное дело против третьего президента Армении Сержа Саргсяна также возбуждено по политическим мотивам. Об этом президент Азербайджана заявил в среду в Баку в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Однако, по словам Алиева, европейские структуры, прежде всего Парламентская ассамблея Совета Европы, не уделяют должного внимания событиям в Армении, вместо этого критикуют действия Азербайджана и Турции. Примечательно, что в своем выступлении Алиев Кочаряна или Саргсяна назвал не по именам, а лишь по занимаемой ими в прошлом должности.

«Бывший президент Армении уже больше года находится под арестом. Он был арестован после заявления о своем намерении заняться активной политической деятельностью. Также ведется расследование в отношении того президента, который возглавлял Армению всего два года назад. Против него возбуждено уголовное дело, и, согласно публикациям в СМИ, дело против экс-президента уже передано в суд. Причина всех этих действий заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике действующие власти», - обращаясь к министру иностранных дел Турции, заявил Ильхам Алиев.

По словам азербайджанского лидера, кстати, в сегодняшней Армении подвергаются преследованию не только бывшие президенты, но и журналисты. В качестве примера Ильхам Алиев привел, в частности, случай с заместителем председателя основанной Хачиком Асряном партии «Армянские орлы: Единая Армения», ответственным за новостной сайт Haynews.am Мгером Егиазаряном. Егиазарян был арестован в 2018 году по обвинению в хищении более 4 млн драмов и умер в тюрьме «Нубарашен» около года назад, в январе 2019 года.

«В Армении и журналистов арестовывают. Мне сообщили, что недавно руководитель одного СМИ был арестован. Несколько месяцев назад один из журналистов объявил голодовку в тюрьме и умер от голода», - рассказал Чавушоглу президента Азербайджана.