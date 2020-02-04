Находящиеся в Китае граждане Армении ожидают помощи в вопросе возвращения на родину

Несколько граждан Армении, которые в настоящее время находятся в разных провинциях Китая, обращаются к правительству и Министерству иностранных дел Армении с просьбой помочь им в вопросе возвращения на родину.

Наши собеседники говорят, что многие работодатели из-за вспышки коронавируса бессрочно расторгли трудовые договоры, в результате чего у некоторых их них возникла проблема с проживанием и оплатой арендной платы.

Татевик Мартиросян живет в городе Дэчжоу провинции Шаньдун, она хочет вернуться, но не знает как. «Дороги закрыты. Мы не знаем, прибыв в аэропорт, сможем ли сесть на самолет. Оставаясь здесь, мы тратим наши деньги, и, возможно, завтра у нас не будет денег для возвращения в Армению. Проходят дни, денег становится меньше, шансы на возвращение в Армению уменьшаются. Я попыталась вернуть свой билет, который забронирован на 9 марта, но Polish airlines отказались его принять. Уважаемые соотечественники, мы хотим вернуться на родину и просим вас принять меры для нашего возвращения, а также обеспечить безопасность наших и ваших семей», - сказала она.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщает, что число жертв коронавируса в Китае достигло 425, число инфицированных превышает 20 тысяч (20438 человек). Проживающие в Китае наши соотечественники в основном преподают английский в местных учебных заведениях, занятия приостановлены, и за эти дни им в основном не платят.

Седа Варданян из города Сиань провинции Шэньси и Наира Григорян из города Дага провинции Чжинчжин обращаются к правительству Армении. «Мы стараемся не паниковать, но если в худшем случае через 10-15 дней нормальное решение со стороны их правительства не будет найдено, мы будем спокойны, что наше правительство поможет нам в вопросе нашей эвакуации или в другом каком-то вопросе, мы хотим быть спокойны на этот счет», - сказала Седа Варданян.

А Наира Григорян отмечает: «Сейчас я нахожусь в школе, по просьбе дирекции я пришла в школу, поскольку я хочу вернуться в Армению, но нет такой возможности, в первую очередь, нет никакого транспорта, дирекция дала мне четкий ответ: сейчас не ехать, подождать до 15 февраля, но если до 15 февраля эта проблема не будет решена, и мы останемся закрыты и без работы, то, думаю, мы встанем перед серьезной проблемой».

Некоторые из работающих в Китае армян сказали Радио Азатутюн, что даже если их эвакуируют, то для прохождения карантинного периода направят в третью страну, но они не смогут там жить, у них нет денег, следовательно, они предпочитают вернуться в Армению. Живущая в городе Сиань Анжела Микаелян говорит, что зачастую даже те, у кого есть деньги, не могут выехать из страны.

«Многие граждане Армении, которые даже сами, без чьего-либо совета и помощи принимают решение покинуть Китай, как советуют нам наши руководящие органы, просто не могут этого сделать, потому что многие авиакомпании вообще отменили полеты в Китай и из Китая либо довели их число до минимума. Я и мои друзья в данный момент находимся в городе Сиане, 50-100 раз в день просто проверяем наличие билетов, чтобы посмотреть, каким разумным вариантом мы можем выехать из Китая, но пока ничего подходящего нет, потому что почти все направления из Китая закрыты. В данный момент единственным вероятным вариантом выезда из Китая является российский «Аэрофлот», но и здесь также возникают проблемы. Я уже не говорю о том, что цены на билеты просто сумасшедшие и с каждым днем растут», - рассказала Анжела Микаелян.

В Министерстве иностранных дел Армении Радио Азатутюн сообщили, что обсуждают возможные способы эвакуации. По официальным данным, за последние 10 дней из Китая в Армению вернулись около 200 граждан Армении, из зоны карантина был эвакуирован один гражданин Армении, эвакуация еще одного будет организована в ближайшее время. На территории Китая находятся граждане Армении, которые не зарегистрировались в посольстве, и сейчас предпринимаются меры для уточнения их числа. МИД призывает граждан Армении перед тем, как отправиться в аэропорт, связаться с посольством, заранее проверить, есть рейс или нет, чтобы избежать проблем.