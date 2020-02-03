Арцвик Минасян называет инициативу властей «конституционным переворотом»

Гостем программы «Интервью с Карленом Асланяном» Азатутюн ТВ стал член Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Арцвик Минасян.

Ниже приводим отрывок из интервью:

Радио Азатутюн: Вы знакомы с повесткой дня предстоящего внеочередного заседания Национального собрания, в которой предлагается изменить Конституцию, обойдя контрольный запрет Конституционного суда?

Арцвик Минасян: - Да, сегодня ознакомился. Скажу кратко: это действие по свержению конституционного строя, которое я вновь не советую совершать. Согласно действующей Конституции, власть народа осуществляется посредством выборов, референдумов и конституционных органов, государственная власть осуществляется на основе принципа разделения и баланса законодательной, исполнительной и судебной властей. Эти три института – законодательный, исполнительный, судебный, законодательный орган и наше законодательство определили, каковы эти противовесы, которые необходимы для эффективной работы. Конституционные изменения, которые по этой новой Конституцией могут быть осуществлены двумя путями: путем референдума и посредством Национального собрания, определено, что Конституционный суд имеет полномочия по оценке соответствия этих конституционных изменений Конституции. Эти полномочия могут измениться лишь путем референдума.

Что сейчас предлагает политическое большинство, игнорировать эти полномочия, по сути, уничтожить роль Конституционного суда с точки зрения обеспечения верховенства Конституции и лишь в парламенте посредством большинства осуществить этот по большому счету конституционный переворот только посредством большинства в парламенте. Это с точки зрения конституционных регулировок, с точки зрения принципа разделения властей крайне противопоказано. Это самый короткий путь к узурпации.

Радио Азатутюн: Теперь ответ на это такой: этот Конституционный суд нелегитимен, власть народа была узурпирована, почему Грайр Товмасян отделяет себя от этого и говорит: «нет, я не имею отношения к Сержу Саргсяну»?

Арцвик Минасян: Эти оценки - это лирика, понимаете?

Радио Азатутюн: Это легитимный суд?

Арцвик Минасян: Конечно, легитимный, потому что в противном случае, если бы он был нелегитимным, по этой логике почему правительство обращается в Конституционный суд, получает заключения, идет в парламент для ратификации тех или иных международных договоров?

А кто оценил, является ли Конституционный суд легитимным или нет? Если политическая власть должна это оценить, это, как минимум, означает, что это становится темой для политических спекуляций.

Радио Азатутюн: А тот факт, что за Конституционным судом стоят бывшая власть и политические силы - Республиканская партия, вы, Роберт Кочарян?

Арцвик Минасян: Что это значит, то есть, если мы защищаем правосудие, защищаем конституционный строй, это значит, что мы защищаем конкретных лиц? Настала ситуация, когда суды не принимают решения, соответствующие твоему желанию, значит, нужно бросать их в потоп, для чего?

Радио Азатутюн: Поговорим о «Дашнакцутюн», так как премьер-министр на последней пресс-конференции в Капане вновь коснулся вашей партии, выразив мнение, что политическое будущее АРФД в Армении очень туманно.

Арцвик Минасян: Слово и дело премьер-министра не соответствуют друг другу, по крайней мере в той части, которая касается оценок, данных «Дашнакцутюн», или его отношения к «Дашнакцутюн». С одной стороны, он говорит, что «Дашнакцутюн» как общеармянская организация играет колоссальную роль и пользуется уважением и т. д. С другой стороны, он пытается из «Дашнакцутюн» создать тот образ, ту политическую силу, которую он себе представляет.

Радио Азатутюн: Он имеет в виду структуру партии в Армении.

Арцвик Минасян: Неважно, потому что «Дашнакцутюн» - это одно целое.

Радио Азатутюн: Ранее, около двух месяцев назад, в парламенте по поводу требования отставки министра образования Араика Арутюняна премьер-министр сказал, что «Дашнакцутюн» на протяжении многих лет была одним из столпов незаконной, коррумпированной власти, а сейчас ее политическое влияние равно нулю. Именно по этой причине у вас нет политического будущего в Армении, потому что вы не встретились лицом к лицу с историей и не дали свою оценку деятельности верхушки власти.

Арцвик Минасян: Если мы были частью преступного режима и прочее, в таком случае почему он сделал предложение о сотрудничестве, в чем логика? Это приводит к одному: он озвучивает оценки, исходя их сиюминутной ситуации, что не имеет абсолютно ничего общего с реальностью, а является лишь попыткой в данный момент удовлетворить каких-то людей».