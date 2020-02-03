Авинян: В прошлом году Армению посетило рекордное число туристов – 1,9 млн человек

На высокий экономический рост, зарегистрированный в Армении в 2019 году, значительное положительное влияние оказали укрепление демократии в стране и борьба правительства с коррупцией. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал вице-премьер Тигран Авинян, подчеркнув, что создаваемая среда позволяет экономике быть свободной, а следовательно, развиваться.

Согласно Статистическому комитету, показатель экономической активности Армении в 2019 году составил 7,8%, что является беспрецедентно высоким показателем, начиная с 2011 года, когда экономическую ситуацию в стране комитет стал измерять этим показателем.

Представляем выдержки из интервью с Тиграном Авиняном:

Тигран Авинян: Наверное, этот вопрос можно рассматривать на двух уровнях, в частности, на первом - макроуровне. Конечно, на экономическую активность положительное влияние оказала борьба с коррупцией, и в недавно опубликованном докладе Transparency International у нас значительное улучшение с точки зрения борьбы с коррупцией и восприятия коррупции. У нас также есть положительные оценки в плане повышения индексов демократии. Это в целом та макросреда, которая позволяет экономике быть более свободной и в целом позволяет иметь экономическую активность с более быстрыми темпами, а на микроуровне просто зафиксируем, какие сферы напрямую повлияли на эту активность. В первую очередь, это промышленность, которая зафиксировала рост примерно на 9%, и перерабатывающая промышленность, показатель которой вырос примерно на 10%.

У нас был рост туризма в довольно большом объеме: число посетивших страну туристов увеличилось примерно на 15%, если не ошибаюсь, по очень грубым оценкам, 1,9 млн туристов посетили Республику Армения в 2019 году. Также довольно значительно выросли услуги, то есть, также по этим направлениям у нас были довольно позитивные развития.

У нас были также негативные развития: в сфере сельского хозяйства наблюдался спад на 4,8%, что имеет объективные и субъективные причины. Субъективным, конечно же, является механизм оценки, который весьма субъективен, в нем учитываются данные, полученные от самого органа местного самоуправления, а они не всегда точны. Мы стараемся максимально усовершенствовать методологию, но также понимаем, что фермерские хозяйства достаточно малы, и для получения больших положительных эффектов мы разработали многочисленные программы для сельскохозяйственного сектора, которые фермерские хозяйства год от года используют во все больших объемах.

Радио Азатутюн: Вы сказали, что 1,9 млн туристов посетили Армению. Насколько я понимаю, это рекордный показатель.

Тигран Авинян: Да, это рекордный показатель, по сравнению с прошлым годом, рост составил около 15%.

Радио Азатутюн: Говоря о причинах экономического роста, Вы, прежде всего, отметили, что к этому привела борьба с коррупцией, приведшая к подобному экономическому росту. Я правильно понимаю, что Вы пытаетесь сказать, что поскольку прежде власти «входили в долю», создавали препятствия для бизнеса, это было серьезным препятствием для экономического роста, а сейчас, поскольку существует разделение, это прямой стимул для развития бизнеса в Армении и это приводит к экономическому росту?

Тигран Авинян: Однозначно, это прописная истина, то есть, если институты государственной системы действуют таким образом, что создают препятствия для хозяйствующих субъектов, определенные нелогичные и несистемные препятствия, однозначно, экономика не может в этом случае очень интенсивно и инклюзивно расти. Когда поле максимально либерализируется и нет нелогичных и неурегулированных препятствий для бизнеса, бизнес может дышать и, конечно, соответственно начинает расти, начинает расти конкуренция, появляются новые игроки, внедряются новые технологии. Это однозначно оказывает положительное влияние.

Полную версию интервью можно посмотреть ниже: