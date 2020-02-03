Хребет контрреволюции сломлен, утверждает секретарь Совета безопасности

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян утверждает, что в Армении было несколько попыток контрреволюции.

В эфире воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ Григорян, в частности, сказал: «Эти попытки были как изнутри системы, так и извне».

По словам Григоряна, первая попытка контрреволюции была сразу после того, как в апреле 2018 года премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. Он напомнил, что 1 мая 2018 года во время первого голосования Национальное собрание не избрало Никола Пашиняна премьер-министром.

«Следующий крупный контрреволюционный шаг был в октябре того же года, когда республиканцы в Национальном собрании с другими партиями пытались провести закон, который ограничил бы революционные процессы в Армении. После того, как республиканцы остались вне законодательной власти, они продолжили контрреволюционные действия в медийной сфере и даже использовали Конституционный суд для контрреволюции», - отметил секретарь Совбеза.

«В целом можно сказать, что хребет контрреволюции сломлен, и у них нет возможности предпринимать шаги», - заявил Армен Григорян.