В Армении завели уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении 9-летнего мальчика

Сегодня Азатутюн ТВ опубликовало материал, в котором мать несовершеннолетнего мальчика рассказала о сексуальном насилии в отношении ее сына со стороны трех мужчин. По словам матери, которая говорила с корреспондентом Азатутюн ТВ Нарине Галечян на условии анонимности, возможно, насилие совершалось с ведома ее матери – бабушки 9-летнего мальчика. Она, однако, не исключила, что та также могла быть жертвой насильников.

Сегодня в Следственном комитете Армении заявили, что по факту сексуального насилия в отношении мальчика возбуждено уголовное дело.

В заявлении, СК, в частности, говорится:

«В связи с тем, что ряд СМИ опубликовал информацию о том, что мать мальчика 2010 года рождения заявила о том, что в отношении ее сына были осуществлены насильственные действия сексуального характера, сообщаем, что гражданка Армении 30 декабря 2019 года оставила в полицейском отделении Канакер-Зейтун (г. Ереван) сообщение о том, что 26, 27 и 28 декабря прошлого года ее 9-летний ребенок подвергся насильственным действиям сексуального характера со стороны трех лиц в квартире и во дворе того же дома, в салоне автомобиля марки «Mercedes».

По данному факту 14 января 2020 года было возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 3 статьи 139 УК Армении.

В ходе предварительного следствия ребенок был признан пострадавшим, а его мать – законным представителем пострадавшего. Ребенок был допрошен в присутствии законного представителя, адвоката и педагога. Он сообщил, что свидетелем насилия в их квартире была его бабушка, с которой те же лица имели интимные отношения.

В ходе предварительного следствия был допрошен ряд лиц, также был проведен осмотр места происшествия с участием пострадавшего, во время которого мальчик указал на спальню, в которой было совершено сексуальное насилие, а также показал территорию во дворе, где в салоне автомобиля марки «Mercedes» по отношению к нему было применено сексуальное насилие.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, заключение по которой уже получено.

Бабушка ребенка была допрошена в качестве свидетеля, она опровергла заявления своего внука. Предварительное следствие продолжается.

Сообщаем также, что и в 2017 году было возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении этого же ребенка, в рамках которого на протяжении длительного времени совершались следственные действия. Указанное дело в 2019 году было прекращено».