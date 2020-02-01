Наблюдатели ПАСЕ выражают обеспокоенность в связи с высоким уровнем напряженности между институтами власти в Армении

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выражают обеспокоенность в связи с высоким уровнем напряженности между институтами власти в Армении. Об этом говорится в заявлении, распространенном содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении, полный текст которого размещен на сайте ПАСЕ.

«Мы очень обеспокоены высоким уровнем напряженности между двумя государственными институтами в Армении, аппаратом премьер-министра и председателем Конституционного суда», - отмечают содокладчики ПАСЕ по мониторингу Армении, Андрей Ширчель (Словения) и Киммо Кильюнен (Финляндия).

«Сдержки и противовесы необходимы в любой демократической системе. Это подразумевает, что все институциональные силы должны действовать в соответствии с принципом верховенства закона и уважать его в своих действиях и словах, в том числе, в отношении принципа презумпции невиновности», - отмечают содокладчики.

Как подчеркивают содокладчики, если институты не могут взаимодействовать в соответствии с этими принципами, они подрывают и наносят ущерб друг другу.

По их мнению, такая напряженность «может нанести ущерб судебной системе в целом, доверие которой и так находится на низком уровне».

«До сих пор правительство и парламент уважали юридические процедуры для урегулирования ситуации. Более того, власти запросили мнение Венецианской комиссии о механизме досрочного выхода на пенсию судей Конституционного суда. В соответствии с европейскими стандартами Венецианская комиссия подчеркнула, что досрочный выход на пенсию должен быть строго добровольным и что данный принцип необходимо соблюдать», - добавили они.

По словам содокладчиков, они будут внимательно следить за тем, чтобы власти в Армении продолжали действовать подобным образом, «даже если цель этого механизма, заключающаяся в том, чтобы поддержать дух конституционных поправок 2015 года, кажется оправданной».

«Мы уже подчеркивали необходимость того, чтобы политические игроки воздерживались от действий и заявлений, которые могут восприниматься как оказание давления на судебную систему. Кроме того, мы призываем все стороны снизить напряженность», - отмечают содокладчики.

Как отмечается в их заявлении, «данная напряженность не должна бросать тень на необходимость реформ в Армении, будь то реформы, которые находятся в стадии подготовки, или те, которые уже были начаты во многих областях, представляющих интерес для Совета Европы».