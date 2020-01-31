Мишустин: Наше правительство настроено на продолжение конструктивных отношений с правительством Армении

Сегодня на полях проходящего в Алма-Ате заседания Евразийского межправительственного совета состоялась первая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с новоназначенным председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В ходе встречи армянская сторона заявила о хороших и теплых двусторонних отношениях, которые всегда можно поднять на новый уровень, а глава правительства России подчеркнул, что Москву и Ереван связывают союзнические отношения и новое правительство России настроено на продолжение конструктивных отношений с правительством Армении.

Кстати, встреча Пашинян-Мишустин началась со сделанного Пашиняном селфи. «Селфи – это как раз армянское слово», - пошутил премьер-министр Армении.

В официальной части встречи в основном речь шла о двусторонних торгово-экономических отношениях.

«Конечно, между нашими странами, правительствами всегда были и будут хорошие, тёплые отношения. Я думаю, что у нас всегда есть шанс поднять наши отношения на новый уровень. Я уверен, что в сотрудничестве с Вами нам удастся это сделать. Отношения между нашими странами развиваются планомерно, хорошо. Взаимный товарооборот в 2019 году приблизился к 2 млрд – это хорошая цифра. В 2020 году эта динамика сохранится. В Армении нам удалось в 2019 году создать хорошую экономическую динамику. Сегодня были опубликованы цифры: в 2019 году экономический рост был ближе к 8%, и это в том числе благодаря нашему экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией и в рамках Евразийского экономического союза. Я надеюсь, что Ваше правительство поддержит экономическую динамику, которая есть у нас сегодня в Армении. Надеюсь, что в скором будущем мы встретимся и в Ереване, потому что, как сегодня было сказано, в этом году одно из заседаний межправсовета ЕАЭС пройдёт в Ереване», - сказал Никол Пашинян.

В ответном слове новоназначенный премьер-министр России вспомнил свою поездку в октябре прошлого года в Ереван, где он принимал участие во Всемирном форуме по информационным технологиям.

«Хочу сказать, что Россию и Армению связывают очень близкие партнёрские отношения, союзнические отношения. Мы вместе работаем в области энергетики, транспорта, промышленности, в культурно-гуманитарной сфере. Новый состав правительства настроен на продолжение конструктивных отношений и рабочих контактов с нашими армянскими коллегами, в том числе в рамках межправкомиссии, которую возглавляет министр транспорта Евгений Дитрих. Вы сказали о нашей торговле и взаимоотношениях. Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. В республике действует около 2,2 тыс. российских предприятий и с российским участием треть всех совместных предприятий. У нас в 2018 году двусторонний товарооборот увеличился на 11% – как Вы сказали, примерно до 2 млрд долларов, – рост продолжился и в прошлом году, в январе-ноябре на 17,6%. Это хорошо, нужно закрепить эту позитивную тенденцию, искать новые области для кооперации. Надеюсь, мы сегодня обсудим все вопросы двусторонних отношений», - сказал Мишустин.