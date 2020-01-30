ЕБРР прогнозирует в 2020 году более высокий экономический рост, чем правительство Армении

Действующий в Армении с 1992 года и в настоящее время считающийся крупнейшим кредитором армянской экономики Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявляет, что прошлый год стал вторым самым успешным за 28-летнее сотрудничество: на финансирование 15 программ в Армении банк направил около 120 млн евро.

Сегодня в Ереване с журналистами встретились региональный директор ЕБРР по Южному Кавказу Катарина Бьорлин Хансен и руководитель ереванского офиса банка Дмитрий Гвиндадзе.

«2019 год был успешным годом, потому что в финансовый сектор было вложено около 74 млн евро, были предоставлены кредитные линии, мы содействовали программам развития инфраструктур в Гюмри, это программы, рассчитанные на несколько лет, были вложены инвестиции в частную компанию PicsArt, также были сделаны вложения в выпущенные в Армении крупнейшие корпоративные облигации, мы содействовали модернизации электрических сетей Армении. Все это вместе – 15 программ, составили 120 млн евро», - пояснил Гвиндадзе.

Банк планирует в 2020 году предоставить армянской экономике кредиты примерно на 100 млн евро.



По заверению представителей банка, ЕБРР – крупнейший кредитор армянской экономики: с 1992 года и до сих пор в Армению было вложено 1,4 млрд евро.

ЕБРР прогнозирует в этом году в Армении более высокий экономический рост, чем правительство Армении. По оценке банка, 2020 год армянская экономика завершит с ростом в 5%. Согласно госбюджету на 2020 году, экономический рост в Армении в этом году составит 4,9%.