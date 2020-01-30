Армяно-китайская история: От Вардана Мамиконяна до «женского хопана»

Преподаватель английского языка Вардуи Абрамян вернулась в Ереван на время китайских новогодних праздников, но здесь она по-прежнему использует китайские палочки вместо вилки. Это, а также привычка пить горячую воду в течение дня, стали частью его образа жизни за последние три года.

Вардуи – одна из десятков армян, которые уехали в Китай для работы в местных школах и детских садах. «Это очень забавно, но свою первую работу я нашла по Google. Я связалась с работодателем, это был детский сад. Это был небольшой по китайским масштабам город, скорее деревня, по размерам он, возможно, не уступал Еревану. Но все же в действительности это была деревня. Забавно, но даже водители автобусов нас знали, потому что мы были единственными иностранцами в этом городе. Проезжая, они могли махать нам рукой в знак приветствия».

В Китае высок спрос на специалистов, а учителя в Китае зарабатывают в 5-7 раз больше, чем в Армении. «Зарплата высокая, минимальная зарплата, возможно, начинается с 1500 долларов», - говорит Вардуи.

На протяжении многих лет трудовые мигранты из Армении в основном ездят в Россию (трудовая миграция по-армянски называется «хопан»), и это в основном мужчины, работающие в сфере строительства. Но в последние годы все больше и больше граждан Армении, где не так уж много высокооплачиваемых рабочих мест, выбирают Китай. В Китай в основном едут те, кто хорошо владеют английским языком и могут там обучать языку китайских детей.

На замечание о том, что в Армении Китай уже начинают называть «хопаном для женщин», Вардуи отвечает: «Я тоже так часто говорю в шутку, но среди трудовых мигрантов в Китае есть и мужчины. У нас есть ребята по линии спорта, работают там физруками. Есть пары, которые работают учителями танцев, так что это не только английский язык».

Ирэн, Арпи и Рафаэль изучают китайский язык в Армении. Они учатся в открывшейся в 2018 году Школе армяно-китайской дружбы. «Я узнал, что открывается китайская школа – новая, очень красивая школа, где преподают китайский язык. Я сам решил пойти учиться в эту школу. На мой взгляд, это очень хорошая школа. Я хочу стать судьей, мне определенно нужно знать разные языки», - говорит Рафаэль.

Соглашение о Школе армяно-китайской дружбы было заключено еще в 2013 году. Школа, где преподавание ведется с 5-го по 12-й классы, построена при финансировании Китая. Она рассчитана на более чем 400 учеников, но тех, кто хотят учиться здесь, намного больше.

«Конкуренция растет с каждым годом, мы принимаем только учеников с лучшими оценками, - говорит директор школы Спартак Варданян, добавляя: - Дети, которые учатся здесь с 5-го класса, завершат полную китайскую программу. Те, кто приходят сразу в 12-й класс, естественно, не будут иметь базового знания китайского языка для того, чтобы рассчитывать на получение стипендии в Китае. Это будет трудно и тем, кто уже два года учится здесь, и в этом году заканчивает 12-й класс… Китайский язык – действительно сложный язык, в нем более чем 6 тысяч иероглифов. Для того, чтобы их выучить, нужно не менее трех лет. Думаю, что те, кто пришли в 10-й класс, и сегодня уже в 11-м, смогут подать заявку на обучение в Китае».

Еженедельно 3-5 часов дети изучают китайский язык. Их обучают 4 учителя из Китая и один местный преподаватель. Возможно, Синью Ши также вскоре будет преподавать в этой школе. У нее нет проблем с армянским: в Армении она уже около двух лет, здесь она изучает армянский язык и литературу на факультете армянской филологии Ереванского государственного университета. Ши впервые познакомилась с армянским языком посредством своих армянских друзей в Пекине. Ее, в частности, заинтересовал уникальный армянский алфавит. Она решила изучать армянский язык. «В Пекине я учила алфавит в течение полугода, потому что в китайском языке нет букв, только иероглифы», - говорит Ши.

Она говорит, что, в отличие от китайского, слова в армянском языке очень длинные, грамматика сложная, особенно трудно даются меняющиеся окончания слов – для наглядности ей приходится у себя дома на доске вешать типы склонений в армянском языке. «Я должна каждый день видеть склонения тех или иных слов, чтобы запомнить их», - говорит Ши.

Ши уже перевела некоторые из стихотворений Егише Чаренца, сейчас она подумывает о переводе армянского эпоса. Она говорит, что единственная китайская версия армянского эпоса уже слишком устарела – это перевод с русского языка 1957 года.

Примечательно, что в армянском эпосе и сказках также упоминаются армяно-китайские отношения. Доктор истории и филологии Арцруни Саакян говорит, что это не случайно. Шелковый путь из Китая в Средиземноморье также лежал через Армению. Армянские историки хранят письменные упоминания о Китае, начиная с V века.

«Этот отрывок впоследствии вошел в историю Хоренаци. В нем рассказывается о том, насколько богат и развит Китай и насколько хороши китайцы, какие они добрые, трудолюбивые, скромные, мудрые, как они смогли сделать свою жизнь настолько процветающей, что «их простолюдины живут, одеваются и едят как наша знать». И еще говорится о том, что китайцы - очень миролюбивый народ», - отмечает Саакян.

Кстати, историки говорят, что армянский полководец V века Вардан Мамиконян тоже был «китайцем». Согласно легенде, его род происходил из Китая.

В новейшей истории дипломатические отношения между Арменией и Китаем были установлены с момента обретения Арменией независимости в 1992 году. Посольство Китая было открыто в Ереване в 1992 году, посольство Армении в Китае было открыто четыре года спустя – в 1996 году.

С момента обретения Арменией независимости руководители армянского государства, премьер-министры и министры иностранных дел посещали Китай 18 раз. Все армянские лидеры находились в Китае с государственным или рабочим визитом, а третий президент Армении Серж Саргсян посещал Китай дважды. С 1996 года высокопоставленные официальные лица Китая совершили девять визитов в Армению, четыре из которых на уровне министра иностранных дел.

С 19 января Армения и Китай ввели безвизовых режим для граждан своих стран для посещений сроком до 90 дней. Директор занимающейся китайским направлением туристической компании «Соту» Сона Саакян считает, что это первый шаг к расширению взаимных визитов между двумя странами. Люди в обеих странах сэкономят деньги и время, но самое главное, по словам Соны Саакян, это знак уважения. «В любом случае, очень приятно, когда вы можете просто без проблем поехать в Китай со своим паспортом», - говорит она.

Согласно статистике, количество людей, приезжающих в Армению из Китая, год от года увеличивается. В 2019 году Армению посетили 14500 граждан Китая, в то время как в 2018 году их количество было 8430. В 2018 году число туристов из Китая увеличилось на 60% по сравнению с 2017 годом. И хотя визовые требования отменены, прямого авиарейса, связывающего Армению и Китай, по-прежнему нет. Сона Саакян надеется, что следующим шагом станет открытие прямого авиарейса. По ее словам, ожидается, что число людей, приезжающих из Китая, также увеличится в этом году, конечно, если неожиданная вспышка коронавируса в Китае не повлияет на планы людей и не создаст новых препятствий.

