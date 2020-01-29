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Политика

Сейран Оганян: Во время четырехдневной войны армия выполнила все поставленные перед ней задачи

Бывший министр обороны Сейран Оганян, Ереван, 29 января 2020 г.

«Во время апрельской четырехдневной войны 2016 года армия выполнила все поставленные перед ней задачи», - сегодня заявил бывший министр обороны Сейран Оганян после того, как в течение 3,5 часов отвечал на вопросы следственной комиссии Национального собрания, в то же время, подчеркнув, что упущения были.

«Мои заключения, мои впечатления не изменились: армия выполнила все поставленные перед ней задачи, более того, благодаря командному составу нашей армии, благодаря героизму офицеров и рядовых, благодаря действиям Министерства обороны Армении при сотрудничестве с командованием Армии обороны Арцаха нам удалось остановить боевые действия», - сказал экс-глава Минобороны.

Сейран Оганян отметил, что еще в период его пребывания в должности министра обороны были проведены анализы в нескольких аспектах: в военно-политическом плане еще тогда пришли к выводу, что руководство Вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха и все звенья в состоянии перейти от мирных условий к военной ситуации, командный состав Вооруженных сил знал и выполнил свои обязанности.

У Вооруженных сил в рамках материально-технического обеспечения не было никаких проблем по части обеспечения смазочными материалами и топливом.

В любом случае, Сейран Оганян, который во время апрельской четырехдневной войны 2016 года занимал должность министра обороны Армении, признал, что упущения были: «Были также различные упущения и различные недостатки. Назовите мне человека, которые в своей работе не допускает ошибок. В ходе моей длительной работы в Министерстве обороны я всегда говорил: совершение ошибок и их устранение не является большим недостатком. Совершение ошибок, но неустранение этих ошибок подобно оставлению войска на поле боя без руководства. Роковых ошибок не было. Я считаю, что мы провели с комиссией обсуждения в открытой, теплой, дружеской атмосфере, и в результате этих обсуждений комиссия сделает свои выводы».

На вопрос, есть ли упущения, которые подразумевают ответственность, Оганян ответил: «В свое время в связи с упущениями руководство Республики Арцах и руководство Армии обороны Республики Арцах приняли решения и осуществили соответствующие дисциплинарные функции: взыскания, увольнения с должностей. Что касается других проблем, думаю, что комиссия сама должна решить, я не могу задавать комиссии направление».

Обращаясь к теориям заговоров в контексте четырехдневной войны, Сейран Оганян сказал, что если говорится об этом, то не может быть другого заговора, кроме турецко-азербайджанского. Оганян подчеркнул, что для него нет темных или нераскрытых эпизодов. Он передал сегодня всю имеющуюся у него информацию комиссии, так что последняя сделает свои выводы.

Кстати, мы напомнили Оганяну, что еще в прошлом году он резко раскритиковал идею создания комиссии по изучению обстоятельств апрельской четырехдневной войны. Экс-министр обороны сказал, что не изменил своего мнения, но поскольку комиссия была создана, нужно помочь ее работе.

Кстати, отвечая на вопрос, насколько верны сведения о том, что третий президент Армении Серж Саргсян вел переговоры вокруг сдачи территорий, и был ли он осведомлен о подобном процессе в период пребывания в должности министра, Сейран Оганян сказал, что о сдаче территорий с ним обсуждений не было. «Вопрос уступок сегодня не является предметом переговоров. Если речь идет об этих документах, то они были только и только вокруг переговоров по какому-то документу. А о сдаче территорий со мной никто никакого разговора не имел», – отметил он.

Бывший министр обороны Сейран Оганян, который наряду с Робертом Кочаряном обвиняется по делу о свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, сегодня перед тем, как ответить на вопросы следственной комиссии, провел примерно получасовую встречу с председателем Национального собрания Араратом Мирзояном.

Как сказал Оганян, в рамках вежливости и благовоспитанности он посетил спикера парламента и поговорил с ним о текущей ситуации, но политические вопросы не обсуждались.

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