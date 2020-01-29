Сейран Оганян: Во время четырехдневной войны армия выполнила все поставленные перед ней задачи

«Во время апрельской четырехдневной войны 2016 года армия выполнила все поставленные перед ней задачи», - сегодня заявил бывший министр обороны Сейран Оганян после того, как в течение 3,5 часов отвечал на вопросы следственной комиссии Национального собрания, в то же время, подчеркнув, что упущения были.

«Мои заключения, мои впечатления не изменились: армия выполнила все поставленные перед ней задачи, более того, благодаря командному составу нашей армии, благодаря героизму офицеров и рядовых, благодаря действиям Министерства обороны Армении при сотрудничестве с командованием Армии обороны Арцаха нам удалось остановить боевые действия», - сказал экс-глава Минобороны.

Сейран Оганян отметил, что еще в период его пребывания в должности министра обороны были проведены анализы в нескольких аспектах: в военно-политическом плане еще тогда пришли к выводу, что руководство Вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха и все звенья в состоянии перейти от мирных условий к военной ситуации, командный состав Вооруженных сил знал и выполнил свои обязанности.

У Вооруженных сил в рамках материально-технического обеспечения не было никаких проблем по части обеспечения смазочными материалами и топливом.

В любом случае, Сейран Оганян, который во время апрельской четырехдневной войны 2016 года занимал должность министра обороны Армении, признал, что упущения были: «Были также различные упущения и различные недостатки. Назовите мне человека, которые в своей работе не допускает ошибок. В ходе моей длительной работы в Министерстве обороны я всегда говорил: совершение ошибок и их устранение не является большим недостатком. Совершение ошибок, но неустранение этих ошибок подобно оставлению войска на поле боя без руководства. Роковых ошибок не было. Я считаю, что мы провели с комиссией обсуждения в открытой, теплой, дружеской атмосфере, и в результате этих обсуждений комиссия сделает свои выводы».

На вопрос, есть ли упущения, которые подразумевают ответственность, Оганян ответил: «В свое время в связи с упущениями руководство Республики Арцах и руководство Армии обороны Республики Арцах приняли решения и осуществили соответствующие дисциплинарные функции: взыскания, увольнения с должностей. Что касается других проблем, думаю, что комиссия сама должна решить, я не могу задавать комиссии направление».

Обращаясь к теориям заговоров в контексте четырехдневной войны, Сейран Оганян сказал, что если говорится об этом, то не может быть другого заговора, кроме турецко-азербайджанского. Оганян подчеркнул, что для него нет темных или нераскрытых эпизодов. Он передал сегодня всю имеющуюся у него информацию комиссии, так что последняя сделает свои выводы.

Кстати, мы напомнили Оганяну, что еще в прошлом году он резко раскритиковал идею создания комиссии по изучению обстоятельств апрельской четырехдневной войны. Экс-министр обороны сказал, что не изменил своего мнения, но поскольку комиссия была создана, нужно помочь ее работе.

Кстати, отвечая на вопрос, насколько верны сведения о том, что третий президент Армении Серж Саргсян вел переговоры вокруг сдачи территорий, и был ли он осведомлен о подобном процессе в период пребывания в должности министра, Сейран Оганян сказал, что о сдаче территорий с ним обсуждений не было. «Вопрос уступок сегодня не является предметом переговоров. Если речь идет об этих документах, то они были только и только вокруг переговоров по какому-то документу. А о сдаче территорий со мной никто никакого разговора не имел», – отметил он.

Бывший министр обороны Сейран Оганян, который наряду с Робертом Кочаряном обвиняется по делу о свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, сегодня перед тем, как ответить на вопросы следственной комиссии, провел примерно получасовую встречу с председателем Национального собрания Араратом Мирзояном.

Как сказал Оганян, в рамках вежливости и благовоспитанности он посетил спикера парламента и поговорил с ним о текущей ситуации, но политические вопросы не обсуждались.

