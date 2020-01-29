Генрих Мхитарян в 9-й раз признан лучшим футболистом года в Армении

По версии Федерации футбола Армении (ФФА), лучшим футболистом 2019 года в Армении признан капитан национальной сборной Армении и полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян. Он удостоился этого звания уже в 9-й раз.

В голосовании участвовали журналисты, главные тренеры и капитаны клубов высшей лиги Армении. Мхитарян по итогам голосования набрал 109 очков.

Всего на 5 очков меньше набрал нападающий сборной Армении и немецкого «Хоффенхайма» Саркис Адамян.

На третьем месте с 61 очками нападающий сборной Армении и казахстанского клуба «Астана» Тигран Барсегян.

Были также подведены итоги голосования на звание лучшего тренера. Лучшим тренером года в Армении признан главный тренер ереванского клуба «Арарат-Армения» Вардан Минасян, в прошлом возглавлявший сборную Армении.