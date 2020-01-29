Два китайца изолированы в инфекционной больнице в Ереване по подозрению в коронавирусе

Два китайца, направлявшихся из Армении в Грузию, на пограничном пункте «Баграташен» были отправлены обратно в Армению по подозрению в респираторном вирусе. В настоящее время они находятся в Норкской инфекционной больнице в Ереване.

По словам представителя Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Лианы Торосян, у одного из них вообще нет повышенной температуры, другой все еще обследуется с целью исключения наличия коронавируса.

«У одного практически нет жара, он находится под наблюдением врачей, у другого была температура 37 градусов, сейчас он проходит рентген-исследование легких, потому что в этом случае в первую очередь уязвимы легкие, возможна пневмония - инфильтративная пневмония, посмотрим, что покажет рентген легких. Но на данный момент самочувствие обоих удовлетворительное. Они, конечно, останутся пока под наблюдением, в отдельных изолированных боксах», - отметила Торосян.

Лиана Торосян считает риск коронавируса очень низким, поскольку оба китайца до приезда в Армению находились в Грузии. В течение 14-дневного инкубационного периода их не было в Китае и тем более в Ухане - в очаге вспышки нового коронавируса.

«Можно сказать, что весь скрытый период они находились в Грузии и Армении, и в этом случае у них не было никаких проблем», - подчеркнула она.

Начальник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Лиана Торосян и заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян на встрече с журналистами представили шаги, предпринимаемые для пресечения проникновения нового коронавируса в страну. Во-первых, они отметили, что Армения находится в зоне низкого риска, прямых рейсов из Китая нет. Они заверили, что в отношении тех, кто в эти дни возвращается оттуда, установлен строгий контроль.

«Всемирная организация здравоохранения провела оценку внедрения медико-санитарных правил в Армении, и степень готовности была оценена довольно высоко», - сказал Нанушян.

Тем не менее, в Армении в данный момент нет лабораторных тестов для диагностики нового коронавируса. Начальник отдела эпидемиологии надеется, что вопрос будет решен в течение 10 дней.

«Для ряда стран они пока недоступны», - сказала Лиана Торосян.

Эпидемиологическая ситуация в Китае остается напряженной. От нового вируса скончались 132 человека, число зараженных достигло около 6000. По данным МИД Армении, в очаге вспышки вируса, городе Ухань, живут шестеро армян.