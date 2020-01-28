Пашинян в Карабахе и Варденисе принял участие в мероприятиях, посвященных Дню армии

Праздничные мероприятия, посвященные Дню армии, сегодня прошли за пределами Еревана, в Варденисе.

Перед праздничным концертом с речью выступил премьер-министр Никол Пашинян, заявив, что за последние полтора года правительство предприняло много шагов для повышения боеспособности Вооруженных сил, улучшения условий воинской службы и решения социальных проблем.

«Да, Республика Армения и Армянская армия закрыли страницу вооружений производства 1980-ых годов. И правительство, и народ Армении сегодня способны и будут с каждым днем все увереннее в этом вопросе, чтобы предоставлять необходимые средства для обеспечения собственной безопасности. И я хочу еще раз подчеркнуть, что каждый предприниматель, каждый гражданин должен давать себе отчет в том, что при доставке любого незарегистрированного продукта, при любой сделке без чека кассового аппарата, прямо или косвенно, вольно или невольно, ворует у нашей армии и у нашего солдата», - сказал Пашинян.

«Наша Родина - это территория в тылу стоящего на границе солдата. Каждый квадратный метр нашей Родины сегодня пропитан кровью наших погибших воинов-освободителей», - подчеркнул премьер-министр.

На мероприятии присутствовали также члены правительства, депутаты, Католикос всех армян Гарегин Второй, представители дипломатического корпуса в Армении.

С речью выступил также министр обороны Давид Тоноян.

В Варденисе премьер-министр Никол Пашинян также возложил венок к мемориалу солдатам, погибшим во время Второй мировой войны и Карабахской войны.

До прибытия в Варденис Никол Пашинян побывал в Нагорном Карабахе. В Шаумянском районе Карабаха премьер-министр Армении сегодня вместе с лидером Карабаха Бако Саакяном, министрами обороны Армении Давидом Тонояном, министром обороны Карабаха Кареном Абрамяном и другими чиновниками присутствовал на церемонии вручения новых служебных квартир 32 офицерам.



