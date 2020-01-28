Армения отмечает День армии

Армения сегодня отмечает День армии. 28 лет назад в этот день, 28 января 1992 года, правительство Республики Армения приняло историческое решение о «Министерстве обороны Республики Армения», которым юридически было провозглашено создание национальной армии.

Вчера в беседе с журналистами заместитель министра обороны Габриэл Балаян назвал 2019 год «беспрецедентным» с точки зрения сокращения потерь в армии и приобретения нового вооружения.

«Очень часто не замечается и остается вне поля зрения, сколько случаев пресекается благодаря точной как часы работе наших офицеров и военнослужащих. То есть, к сожалению, общество реагирует только на негативные случаи, но есть тысячи случаев, когда, исходя из ситуации, принимаются правильные решения, и становится возможно избежать негативных случаев. Могу сказать, что 2019 год в этом отношении стал беспрецедентным и с точки зрения дисциплины, и, конечно, все вы знаете, с точки зрения приобретения вооружения. Сюрпризы продолжатся и в 2020 году, к сожалению, пока нельзя раскрыть все, что находится в процессе. Есть заказы, и они действуют.

Слава Богу, я могу сказать, что при планировании бюджета на прошлый и нынешний годы выделено достаточно средств для удовлетворения именно этих потребностей. Еще одно соображение: мы акцентировали внимание не только на вооружениях, но и на одновременном повышении оплаты военнослужащих. Я надеюсь, что все те позитивные тенденции и достижения, которые мы имеем, продолжатся и 2020 году», - заявил замглавы Минобороны.