Министр: Состояние раненного на днях военнослужащего стабильно тяжелое

19-летний военнослужащий Генри-Айк Симонович Закареан, получивший огнестрельное ранение в результате инцидента, произошедшего 24 января в одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в северном направлении, после операции находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сегодня сообщил журналистам министр обороны Давид Тоноян.

Отметим, что в результате инцидента огнестрельное ранение получил также другой военнослужащий Армии обороны, 20-летний Армен Джоникович Месропян.

На вопрос, завершились ли служебные расследования по последним инцидентам, министр ответил: «Служебные расследования начинаются в Вооруженных силах сразу же, но это сопровождается также процессом предварительного следствия. Служебное расследование – это наше внутреннее расследование, а поскольку предварительное следствие в тяжких случаях ведется Следственным комитетом под надзором прокуратуры, эти процессы проходят параллельно, и я ничего больше сказать не могу».

Давид Тоноян добавил, что министр обороны и начальник Генштаба ВС подвергают командный состав дисциплинарному взысканию, в результате предварительного следствия выясняется их вина в конкретном случае.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.