Член правящей фракции Совета старейшин Еревана сложил свой мандат из-за скандала вокруг поста о дочери Грайра Товмасяна

Внеочередное экстренное заседание фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана длилось около трех часов. После заседания член правящей фракции Сурен Эйрамджян сообщил, что в результате обсуждения все члены фракции осудили действия своего коллеги Генриха Артеняна. В результате Артенян сложил свой мандат.

Артенян, который также является членом правящей партии «Гражданский договор», в разделе «story» в Facebook опубликовал фотографию пользователя по имени Сара Товмасян и написал: «Это страница в Facebook дочери [главы КС Грайра] Товмасяна. А ну-ка, люди, покажите себя».

Данная запись была многими расценена как призыв, учитывая ситуацию вокруг Товмасяна и его разногласия с властями.

Еще накануне фракция «Мой шаг» решительно осудила этот шаг, отметив, что любое проявление ненависти предосудительно.

«Члены фракции подтвердили свою позицию по этому вопросу. Мы подтвердили, что это не соответствует нашей системе ценностей, противоречит принятым нами принципам, и, оставаясь верными этим принципам, мы попросили г-на Артеняна отказаться от своего мандата. Я думаю, что он выступит отдельно, текст мы опубликуем», - заявил Эйрамджян.

Он добавил, что Артенян должен выступить и объяснить свои действия. «Я думаю, что причины не имели значения. Мы имеем то, что имеем, и это для нас неприемлемо», - сказал Эйрамджян.