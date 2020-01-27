Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве на этой неделе

29-го и 30-го января министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведет встречи в Женеве с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Будет затронут широкий круг вопросов, связанных с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта», - добавила Нагдалян.

В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались в Братиславе 5 декабря. Мнацаканян и Мамедъяров тогда обсудили вопросы, касающиеся усиления режима прекращения огня и мер, направленных на укрепление доверия.