Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве на этой неделе

(архивная фотография)

Смотрите комментарии

29-го и 30-го января министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведет встречи в Женеве с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Будет затронут широкий круг вопросов, связанных с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта», - добавила Нагдалян.

В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались в Братиславе 5 декабря. Мнацаканян и Мамедъяров тогда обсудили вопросы, касающиеся усиления режима прекращения огня и мер, направленных на укрепление доверия.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG