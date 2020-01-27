Президент Армении: Важно, чтобы Израиль играл ведущую роль в признании Геноцида армян

В ходе рабочего визита в Государство Израиль президент Армении Армен Саркисян встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.

Как передает пресс-служба президента Армении, на встрече с Реувеном Ривлиным президент Армении отметил важность признания Израилем Геноцида армян.

«Для меня большая честь встретиться с вами в Президентском дворце в Иерусалиме, - сказал президент Израиля, приветствуя президента Армении. - Наши народы объединяет очень кровавая история. Мы очень взволнованы, и мы очень ценим ваше участие в мероприятии, посвященном памяти Холокоста, которое посвящено запоминанию, повторению и передаче этой истории будущим поколениям. Это также касается объединения - чтобы остановить фашизм, расизм, ненависть, антисемитизм.

Я думаю, что замалчивание того, что произошло в 1915 году, привело к тому, что у нас было в 1931, 1936, 1942 годах, к тому, что произошло во время Холокоста. Ваше участие в этом уникальном и историческом собрании очень важно. Нам также нужно смотреть в будущее. Я надеюсь, что наши отношения и сотрудничество послужат нам основой для того, чтобы вместе мы сделали большее».

Согласно сообщению, выразив благодарность за приглашение принять участие в пятой Международной конференции, посвященной Холокосту, президент Армении Армен Саргсян, в частности, сказал:

«Я приехал в Иерусалим с теми же мыслями, которые вы упомянули. Они о том, чтобы помнить прошлое и смотреть в будущее. Я хотел бы смотреть в будущее, так как я уверен, что есть большой потенциал для взаимодействия и сотрудничества между Арменией и Израилем, армянским и еврейским народами. Прежде всего, у нас много общих ценностей, и у нас очень похожий исторический путь, который продолжается и по сей день. Мы народы, которые предпочли жизнь смерти. Смерть всегда преследовала нас исторически, но жизнь всегда была с нами. Я также здесь, чтобы посмотреть на жизнь.

Мы вместе с вами и другими народами сражались против нацизма. Я с гордостью могу сказать, что в Советской армии сражалось около шестисот тысяч армян, триста тысяч из них погибли в этой борьбе. Речь о маленькой стране, которая была частью Советского Союза. Они боролись против нацизма, одновременно сражаясь за свою родину. Более ста армян стали героями Советского Союза. Армяне внесли свой вклад в мир во всем мире, в Советском Союзе, сражаясь за всех нас.

Я горжусь тем, что представляю свой народ, который внес большой вклад в эту борьбу».

Касаясь вопроса признания Израилем Геноцида армян, президент Армении посчитал важным, чтобы Израиль играл ведущую роль в этом и признал Геноцид армян. Подчеркнув, что признание и осуждение этой позорной страницы истории не должно быть обусловлено политической целесообразностью, президент Армен Саргсян сказал, что признание и осуждение необходимы для того, чтобы такие человеческие бедствия больше никогда не повторялись.

Что касается перспектив сотрудничества, президент Саргсян отметил, что будущее за новейшими технологиями. Президент Армении выразил уверенность, что две страны могут успешно сотрудничать в этой области, и его целью является установление тесных связей с израильскими техническими университетами, отмечается в сообщении пресс-службы президента Армении.