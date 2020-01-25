Пашинян: Постыдная страница «оружия 80-х годов» закрыта

Правительство Армении закрыло постыдную страницу «оружия 1980-х годов», сегодня на пресс-конференции в Капане заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя очередные «100 фактов» своего правления.

По словам Пашиняна, по бюджету на 2020 год Министерству обороны выделяется сумма в 307 миллиардов драмов (более 638 миллионов долларов), что превышает фактический показатель 2018 года на 28% или на 66 миллиардов драмов.

По словам главы государства, на обозримое будущее Армения приобрела беспрецедентное количество вооружения и боеприпасов, в том числе многофункциональные самолеты СУ-30СМ, комплексы ПВО и так далее.

Никол Пашинян заявил, что приобретенное вооружение либо было произведено в 2019 году, либо не является бывшим в употреблении.