Армен Григорян: В стране были попытки переворота

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян после сегодняшнего заседания правительства в беседе с журналистами не опроверг, что в стране были предприняты попытки переворота.

Григорян не назвал имен, но сказал, что все попытки были предотвращены и никакой опасности нет. Последствия были, в том числе - отставки.

Чиновник не исключил возбуждения уголовного дела в ближайшее время.

«Периодически так называемая оппозиция или бывшая власть пыталась торпедировать. Они использовали и инструменты, и людей. Многие люди поддались этому соблазну и последовали за этими мыслями или идеями и попытались предпринять шаги. И в результате этого, могу сказать, они никакого успеха не добились», - сказал Армен Григорян.

На напоминание Радио Азатутюн, что в последнее время были уволены начальник полиции, глава Службы национальной безопасности, руководители служб государственной охраны, и вопрос, можно ли предположить, что они были связаны с этими попытками или, по меньшей мере, закрывали глаза на них, Григорян ответил: «По части имен в данный момент не стану вносить ясность».

Он также не уточнил, что вызвало у власти разумные подозрения в том, что были подобные попытки, но, тем не менее, раскрыл некоторые скобки, в качестве примера указав на фейковую новость и черный пиар.