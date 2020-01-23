Индекс восприятия коррупции: Армения улучшила свои позиции на 7 пунктов

В 2019 году Армения улучшила свои позиции на 7 пунктов по сравнению с 2018 годом согласно индексу восприятия коррупции (42), заняв 77-е место.

По этому показателю Армения в регионе уступает лишь Грузии, которая находится на 44-м месте с индексом восприятия коррупции 56.

Данные обобщены организацией Transparency International на основе исследований авторитетных международных организаций.

По словам программного директора антикоррупционного центра Transparency International Варужана Октаняна, на улучшение показателей Армении повлияли политические изменения после смены власти 2018 года, в частности, проведение свободных выборов, борьба против монополий и так далее.

Согласно индексу восприятия коррупции государства классифицируются по уровню восприятия коррупции в публичной сфере. Индекс формируется на основе 13 экспертных оценок и опросов, проводимых среди руководителей в деловой сфере.

Индекс восприятия коррупции использует шкалу от 0 («абсолютная коррумпированность») до 100 («отсутствие коррупции»).