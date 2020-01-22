Индекс демократии EIU: Впечатляющий прогресс Армении

Аналитический центр издания The Economist опубликовал «Индекс демократии 2019 года» (Democracy Index 2019). В доклад включены данные о 165 странах и 2 территориях.

В основе Индекса демократии - 5 категорий: избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическая вовлеченность, политическая культура и гражданские свободы.

Проанализировав эти категории, эксперты The Economist классифицируют страны по 4 видам режимов: «полная демократия», «несовершенная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим».

Армения в этом докладе причисляется к «гибридным режимам». Общий балл составляет 5,54, избирательный процесс и плюрализм - 7,50, деятельность правительства - 5,36, политическая вовлеченность - 6,11, политическая культура - 3,13, гражданские свободы - 5,59.

Таким образом, Армения в докладе заняла 86-е место. Армения также вошла в число стран, зафиксировавших наибольший прогресс по сравнению с предыдущим докладом. В «Индексе демократии 2018 года» Армения занимала 103-е место.

Интересно рассмотреть данные 2019 года в контексте всего региона. В Грузии причислена к «гибридным режимам», она на 89-м месте, Турция также признана «гибридным режимом» и занимает 110-е место, в России «авторитарный режим», она на 134-м месте, Азербайджан, согласно докладу, находится в еще более неутешительной ситуации, занимая 146-е место, наконец хуже всего оценивается Иран - «авторитарный режим», занимающий 151-е место.

В докладе говорится, что в повестку дня властей Армении входят борьба с коррупцией и экономическое развитие. В числе негативных обстоятельств указывается неразрешенный карабахский конфликт.

По мнению авторов доклада, в Армении в 2019-2023 годах средний рост ВВП составит 4,7%.

Согласно докладу, самые высокие показатели традиционно зафиксировали скандинавские страны: Норвегия, Исландия, Швеция, за которой следует Новая Зеландия, а затем снова скандинавские страны - Финляндия, Дания. В числе лидеров также Канада, Австралия и Швейцария.

Кстати, США причислены к группе «несовершенных демократий» и занимают 25-е место в мире.

А на самом последнем, 167-м месте находится Северная Корея, где, к примеру, индекс гражданских свобод составляет 0.