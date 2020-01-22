Премьер-министр: Для всех граждан должно быть надлежащее здравоохранение

У правительства нет единого взгляда на концепцию, представленную Министерством здравоохранения, которое предлагает установить 6-процентный здравоохранительный налог.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян сегодня в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на замечание члена фракции «Лусавор» Айастан» («Просвещенная Армения») Аркадия Хачатряна о том, что в результате этого будет увеличено бремя граждан.

«У правительства нет единого решения по этому поводу, концепция была опубликована, чтобы инициировать общественные обсуждения, мы сформулировали нашу задачу, и она заключается в том, чтобы ни один гражданин Армении не был оставлен у входа в больницу, и мы должны решить эту задачу, чтобы для всех граждан нашей страны было надлежащее здравоохранение», - заявил Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что произошло снижение размера подоходного налога, оно будет продолжаться, и на определенном этапе подоходный налог станет унифицированным, снизившись, по крайней мере, до уровня 20%.

Депутат, в свою очередь, отметил, что не считает, что это наилучшая модель медицинского страхования. По его словам, есть и другие модели, например, когда государство само покрывает расходы для уязвимых слоев населения, то есть бремя распределяется не только на работников, но и на всех налогоплательщиков.

На это премьер-министр вновь отметил, что ни одна модель пока еще не выбрана.



